Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"غوغل مابس" تطرح ميزة جديدة انتظرها كثيرون

Lebanon 24
08-07-2024 | 08:02
A-
A+
Doc-P-1220448-638560396236536028.jpg
Doc-P-1220448-638560396236536028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت "غوغل" بإطلاق ما يمكن أن يكون الإصدار الذي طال انتظاره لعداد السرعة لمزيد من المستخدمين، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون خرائط "غوغل" على أندرويد وآيفون وكار بلاي وغوغل أوتو.

فقد لاحظ كثير من المستخدمين تفعيل عداد السرعة على أجهزتهم، مع أن "غوغل" لم تصدر بعد إعلانًا عامًا حول مدى توفر عداد السرعة على المزيد من الأجهزة.
Advertisement

ومع توفر معلومات السرعة في الوقت الفعلي على  المنافسة، فإن إمكانيات "غوغل" على هذه الجبهة تقتصر على الحد الأقصى للسرعة للطريق الذي تقود فيه، ما يعني أن خرائط "غوغل" لن تعرض سرعتك الحالية وما إذا كنت قد تجاوزت الحد الأقصى أم لا، بل ستعرض فقط الحد الأقصى لكل جزء من الطريق. 

وهذه المعلومات دقيقة للغاية، وتُجْرَى التحديثات في الوقت الفعلي عندما تدخل طريقًا جديدًا في حد سرعة مختلفة، مثلاً عند الدخول إلى طريق سريع أو الخروج منه.

 
المصدر: إرم نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:30 | 2024-07-08
05:24 | 2024-07-08
03:36 | 2024-07-08
00:44 | 2024-07-08
23:00 | 2024-07-07
16:00 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24