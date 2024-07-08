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تكنولوجيا وعلوم
"غوغل مابس" تطرح ميزة جديدة انتظرها كثيرون
Lebanon 24
08-07-2024
|
08:02
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بدأت "غوغل" بإطلاق ما يمكن أن يكون الإصدار الذي طال انتظاره لعداد السرعة لمزيد من المستخدمين، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون خرائط "غوغل" على أندرويد وآيفون وكار بلاي وغوغل أوتو.
فقد لاحظ كثير من المستخدمين تفعيل عداد السرعة على أجهزتهم، مع أن "غوغل" لم تصدر بعد إعلانًا عامًا حول مدى توفر عداد السرعة على المزيد من الأجهزة.
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ومع توفر معلومات السرعة في الوقت الفعلي على المنافسة، فإن إمكانيات "غوغل" على هذه الجبهة تقتصر على الحد الأقصى للسرعة للطريق الذي تقود فيه، ما يعني أن خرائط "غوغل" لن تعرض سرعتك الحالية وما إذا كنت قد تجاوزت الحد الأقصى أم لا، بل ستعرض فقط الحد الأقصى لكل جزء من الطريق.
وهذه المعلومات دقيقة للغاية، وتُجْرَى التحديثات في الوقت الفعلي عندما تدخل طريقًا جديدًا في حد سرعة مختلفة، مثلاً عند الدخول إلى طريق سريع أو الخروج منه.
المصدر: إرم نيوز
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