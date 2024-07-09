"مايكروسوفت" لموظفيها في الصين: استخدموا آيفون بدلاً من أندرويد



Advertisement



وبحسب مذكرة داخلية اطلعت "بلومبرغ" على نسخة منها، ستطلب الشركة الأميركية عما قريب من موظفيها المقيمين في الصين استخدام أجهزة «أبل» للتحقق من هوياتهم عند تسجيل الدخول لأجهزة العمل. أصدرت شركة مايكروسوفت تعليماتها لموظفيها في الصين بأنه اعتباراً من أيلول المقبل، سيتعين عليهم استخدام أجهزة آيفون في أماكن عملهم والتوقف عن استخدام الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الاثنين.وبحسب مذكرة داخلية اطلعت "بلومبرغ" على نسخة منها، ستطلب الشركة الأميركية عما قريب من موظفيها المقيمين في الصين استخدام أجهزة «أبل» للتحقق من هوياتهم عند تسجيل الدخول لأجهزة العمل.

وقالت "بلومبرغ" إن هذا الإجراء، الذي يأتي بوصفه جزءاً من جهود الشركة لتحصين منتجات مايكروسوفت وخدماتها من عمليات القرصنة، سيؤثر على مئات الموظفين في أنحاء البر الرئيسي الصيني ويستهدف ضمان استخدام جميع الموظفين لتطبيق مايكروسوفت للتحقق من الهوية وكلمات المرور .

وأضافت المذكرة، أن مايكروسوفت اختارت حظر وصول هذه الأجهزة إلى موارد الشركة لعدم قدرتها على التواصل مع خدمات «غوغل» الهاتفية في الصين.

ونظراً لأنه من غير المتاح استخدام متجر «غوغل بلاي» في الصين، أصبح متجر تطبيقات "أبل" هو المكان الوحيد الذي يمكن للموظفين في الصين تنزيل تطبيقات الأمان الإلزامية تلك. (الشرق الاوسط)