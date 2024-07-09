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تكنولوجيا وعلوم

هل يمكن تزييف موقعك الجغرافى على آيفون؟

Lebanon 24
09-07-2024 | 23:00
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إذا كنت تستخدم هاتف ايفون، فإن تزييف موقعك الجغرافي عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) قد يكون أمرًا معقدًا إلى حد ما بسبب القيود الأمنية الصارمة التي تفرضها شركة أبل.
 ورغم وجود العديد من التطبيقات على متجر التطبيقات التي تدعي القيام بذلك، إلا أنه لايمكن وصفها إلا بكونها "مضللة"، وقد أوضحت مراجعات هذه التطبيقات هذا الأمر بالفعل، ولم يكن هذا مفاجئًا لأنه من غير الممكن لتطبيق ايفون القيام بذلك ما لم يكن يستغل ثغرة أمنية في نظام التشغيل iOS أو يعمل على جهاز ايفون "مخترق" أي جهاز تم اختراقه فعليًا لفتحه للسماح لأى تطبيق بالعمل عليه والحصول على وصول أعمق إلى نظام التشغيل.
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 ولحسن  الحظ هناك خيار مجاني آخر، وهو GeoPort، وهو مشروع مفتوح المصدر يتيح لك بسهولة إدخال أي موقع GPS إلى جهاز ايفون أو iPad الخاص بك، كما يدعم استيراد ملفات GPX وملفات التتبع الأخرى والاتصال بجهازك عبر شبكة Wi-Fi.
 وإليك كيفية إعداده:
الخطوة 1: قم بتنزيل أحدث إصدار من GeoPort وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من جيوبورت دوت كوم ويدعم البرنامج أنظمة التشغيل Mac (Intel وأبل silicon)، وWindows، وLinux.

الخطوة  2: قم بتوصيل جهاز ايفون بالكمبيوتر باستخدام كابل Lightning أو USB-C، وبمجرد توصيل GeoPort وإعداده عبر USB، ستتمكن من استخدام Wi-Fi للاتصالات المستقبلية.
الخطوة  3: افتح GeoPort وأدخل كلمة مرور النظام عندما يُطلب منك ذلك ، وستفتح نافذة GeoPort جديدة في متصفحك الافتراضي.
الخطوة 4: اضغط على القائمة المنسدلة أسفل "تحديد الجهاز" واختر جهاز ايفون الخاص بك.
الخطوة  5: لاستخدام GeoPort أو أي تطبيق آخر لتزييف الموقع، يجب أن يكون جهازك في وضع المطور ، سيعرض عليك GeoPort القيام بذلك نيابةً عنك، ولكن سيتعين عليك إزالة رمز المرور من جهازك.
ومع ذلك، سيؤدي هذا أيضًا إلى إزالة جميع بطاقات الدفع أبل Pay من أبل Wallet، لذا سيتعين عليك إعادة إضافتها بعد إعادة تشغيل رمز المرور الخاص بك ، وإذا كنت تفضل عدم القيام بذلك، فهناك بعض الطرق الأخرى لتمكين وضع المطور. (اليوم السابع)
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