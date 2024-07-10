هاتف آيفون 15 مجاناً لكل موظف في هذه الشركة!

أخبرت شركة مايكروسوفت موظفيها في الصين أنه اعتباراً من شهر أيلول، لن يتمكنوا من استخدام أي هاتف إلا أجهزة آيفون في العمل.

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وستطلب الشركة الأميركية قريباً من الموظفين المقيمين هناك استخدام أجهزة أبل للتحقق من هوياتهم عند تسجيل الدخول، وفقاً لمذكرة داخلية استعرضتها بلومبرغ نيوز. وسيؤثر هذا الإجراء، وهو جزء من جهد على مستوى الشركة لتحصين منتجات وخدمات مايكروسوفت ضد المتسللين، على مئات العمال في جميع أنحاء البر الرئيسي الصيني ويهدف إلى ضمان استخدام جميع الموظفين لمدير كلمات مرور Microsoft Authenticator وتطبيق Identity Pass.واختارت مايكروسوفت منع هذه الأجهزة من الوصول إلى موارد الشركة لأنها لا تستطيع الاتصال بخدمات غوغل المحمولة في البلاد. نظراً لأن Google Play غير متوفر في الصين، فإن هذا يجعل متجر تطبيقات أبل هو المكان الوحيد الذي يمكن للموظفين في الصين فيه تنزيل تطبيقات الأمان الإلزامية هذه.وتعمل الشركة على تعزيز الأمن في جميع أنحاء العالم بعد تعرضها لهجمات متكررة من قراصنة ترعاهم الدولة.وذكرت المذكرة أن أي موظف يستخدم أجهزة تعمل بنظام أندرويد - بما في ذلك الأجهزة التي تصنعها شركة هواوي أو شاومي - سيتم تزويده بجهاز iPhone 15، عند الشراء لمرة واحدة. وستجعل الشركة أجهزة آيفون متاحة للتجميع في مراكز مختلفة في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، على الرغم من إمكانية الوصول إلى خدمات غوغل. فيما لا يزال بإمكان الموظفين استخدام هواتف أندرويد للاستخدام الشخصي.وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "نظراً لعدم توفر خدمات غوغل للهواتف المحمولة في هذه المنطقة، فإننا نتطلع إلى تزويد الموظفين بوسيلة للوصول إلى هذه التطبيقات المطلوبة، مثل جهاز يعمل بنظام iOS". (العربية)