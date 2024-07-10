روبوت محادثة ذكي للرد على استفسارات المناخ

أطلقت صحيفة "واشنطن بوست" روبوت دردشة جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى "Climate Answers"، وهو مصمم للرد على استفسارات المستخدمين حول قضايا المناخ باستخدام المعلومات من مقالاتها.

ويؤكد هذا المشروع على استراتيجية "واشنطن بوست" الأوسع نطاقًا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة المستخدمين وإمكانية الوصول إلى المحتوى الصحفي.



وأكد مسؤول تكنولوجي أنه في حين يركز برنامج المحادثة الآلي فقط على الاستفسارات المناخية، فإن الخطط تتضمن توسيع قدراته لتغطية مواضيع أخرى.



ويعمل برنامج chatbot من خلال الحصول على ردود من نموذج مخصص بلغة كبيرة يقوم بتلخيص المعلومات من مقالات متعددة لصحيفة واشنطن بوست حول المناخ. والأمر الحاسم هو أن الصحيفة تضمن أن تكون جميع الإجابات التي تقدمها "Climate Answers" مبنية على صحافة موثوقة، مع إعطاء الأولوية للدقة والموثوقية. (digital watch)