ميزة جديدة لحماية مستخدمى واتساب من الانضمام لمجموعات عشوائية

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يعمل تطبيق واتساب على إنشاء مجموعة ميزات قوية لحماية مستخدميه، ضمنها حماية المستخدم من الانضمام إلى مجموعات عشوائية قد يرسلها غرباء أو محتالين، ويبلغ الأشخاص بطلب المجموعة الذي يتلقونه بالتفاصيل قبل أن يقرروا الانضمام إليهم.وتعد مجموعات واتساب مصدرًا للتواصل مع أصدقائك وعائلتك وحتى زملائك في العمل، ويمكن للمستخدمين إنشاء مجموعة لأي عطلة جماعية أو حدث عشاء مخطط له، لكن هناك حالات تحصل فيها على إشعار دعوة عشوائي لمجموعة واتساب وينتهي بك الأمر بالانضمام إليه دون معرفة بالضبط من أرسله وما هو موضوعه.يقول واتساب إن دعوات المجموعة الجديدة من الآن ستأتي بمزيد من المعلومات حول المجموعة، والتي تتضمن الشخص الذي أرسل الطلب وطبيعة انضمامك إلى المجموعة."إذا تمت إضافتك إلى مجموعة بواسطة شخص لا تعرفه، فسترى بطاقة سياق توفر لك المزيد من المعلومات حول المجموعة، يتضمن ذلك من أضافك، ومدى حداثة إنشاء المجموعة، ومن قام بإنشائها،" كما أبرز واتساب في صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به. (اليوم السابع)