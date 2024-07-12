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تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تحذر مستخدمي أجهزة "آيفون" من هجمات برامج التجسس

Lebanon 24
12-07-2024 | 00:55
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حذرت شركة آبل مستخدمي أجهزة آيفون في عشرات الدول من هجمات برامج التجسس المرتزقة.


وأصدرت آبل مؤخراً تحذيراً عالمياً لمستخدمي آيفون في 98 دولة تتعلق بتهديدات برامج تجسس محتملة.
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي ترسل فيها الشركة مثل هذا التحذير، وكانت الأولى في نيسان للمستخدمين في 92 دولة.
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وجاء في التحذير، الموجه إلى الأشخاص الذين يعتقد أنهم مستهدفون، أن "شركة آبل اكتشفت أنك مستهدف من خلال هجوم برامج تجسس مرتزقة يحاول اختراق جهاز آيفون المرتبط بمعرف آبل الخاص بك".
وأكدت آبل خطورة الموقف ودعت المستخدمين المتضررين إلى أخذ التحذير على محمل الجد.
وامتنعت الشركة عن الكشف عن معلومات تفصيلية حول الموجة الأخيرة من هجمات برامج التجسس، ولم تكشف عن الدول المتضررة.
ورغم ذلك، أبلغ مستخدمون في الهند عن تلقي التنبيه.
وأفاد موقع "تك كرانش" أن آبل أكدت على الطبيعة الحساسة لأساليبها للتعرف على التهديدات وحذرت المستخدمين المتضررين من الكشف عن مزيد من التفاصيل، حيث من المحتمل أن يساعد ذلك المهاجمين على تجنب الرصد. (الشرق الاوسط)
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