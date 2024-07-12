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تكنولوجيا وعلوم

أخطاء شائعة ترتكبها عند شحن هاتفك

Lebanon 24
12-07-2024 | 04:40
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يرتكب كثير من الأشخاص أخطاء عدة عند شحن هواتفهم، قد تؤدي في النهاية إلى إتلافها وخفض عمرها الافتراضي.


وقد ذكر تقرير نشرته صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية عدداً من هذه الأخطاء الشائعة، كما يلي:
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ترك الهاتف في الشحن لمدة أطول من اللازم
 
 
 يقول الخبراء إن ترك الهاتف في الشحن لمدة أطول من اللازم يمكن أن يؤثر سلباً على أداء البطارية وسعتها وعمرها الافتراضي.
لذا؛ حاول ألا تترك هاتفك يشحن أكثر من اللازم، وبدلاً من ذلك، افصله بمجرد وصول البطارية إلى 100 في المائة.
شحن هاتفك في الأماكن الحارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة
 
يتعلق هذا الأمر بسلامتك أكثر من تعلقه بسلامة بطارية هاتفك.
فالطقس الحار وأشعة الشمس مع التيار الكهربائي يمكن أن تجعل الهاتف أكثر سخونة؛ الأمر الذي قد يتسبب في نشوب حريق بالهاتف وبالمكان كله.
شراء الكابلات والمقابس رخيصة الثمن
 
يحذر الخبراء من شراء الشواحن والكابلات والمقابس رخيصة الثمن، قائلين إن هذا الأمر سيؤثر على أداء الهاتف على المدى القريب، حيث إنه سيشحن بشكل أبطأ وسيصبح ساخناً للغاية في أثناء استخدامه، وسيؤدي ذلك إلى إتلافه تماماً على المدى البعيد.
بث الفيديوهات أو تشغيل الألعاب خلال الشحن
 
تجنب رفع درجة حرارة هاتفك خلال شحنه لأنك تقوم بنشاط مكثف ومرهق عليه، سواء أكان ذلك ببث بعض مقاطع الفيديو عالية الدقة، أم بتشغيل لعبة فيديو ثقيلة.
ويقول الخبراء إن الضغط الذي ستتسبب فيه هذه الأنشطة على بطاريتك سيدمرها على المدى الطويل. (الشرق الاوسط)
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