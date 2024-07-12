"سامسونغ" تطلق أول خواتهما الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.. كم يبلغ سعرها؟

أصدرت شركة "سامسونغ"، أمس الأربعاء، أول خواتمها الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن حدثها الخاص Galaxy Unpacked الذي أقيم في باريس، فرنسا.







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ويتميز "خاتم غالاكسي" ( Galaxy Ring) بتصميمه النحيف ووزنه الخفيف، مما يجعله مريحاً للارتداء طوال اليوم. ويتوفر بخيارات متعددة من الألوان والأحجام، ليتناسب مع أذواق المستخدمين المختلفة.

وتعد الخواتم الذكية فئة من الأجهزة المتصلة المصممة لتتبع الصحة واللياقة البدنية بشكل أكثر سرية من الساعات الذكية أو أساور اللياقة البدنية.

ويتسم الخاتم ببطارية تدوم طويلاً، حيث يمكن أن تستمر في العمل لعدة أيام دون الحاجة إلى شحن متكرر.

ويعمل الخاتم مع هواتف "غالاكسي" الذكية من سامسونغ التي تعمل بنظام "Android 11" أو أعلى، وسيصل إلى الأسواق في 24 تموز بسعر 399 دولاراً.



