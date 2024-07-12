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تكنولوجيا وعلوم

عطل نادر يعرّض "ستارلينك" للخطر.. إليكم ما حصل خلال المهمة رقم 354

Lebanon 24
12-07-2024 | 15:02
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طرأ عطل نادر على محرك دفع المرحلة الثانية لصاروخ من طراز فالكون 9 التابع لشركة "سبيس إكس"، خلال مهمة روتينية لشبكة ستارلنك مساء أمس الخميس، مما يعرض الأقمار الصناعية للخطر.

في التفاصيل وبعد حوالي ساعة من إطلاق الصاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج في كاليفورنيا مساء أمس الخميس، فشلت محاولة إعادة إشعال محرك المرحلة الثانية في الفضاء.
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ونشر الصاروخ أقمار ستارلينك الصناعية، وعددها 20، في مدار منخفض بكثير عن المقرر، مما يشير إلى خطر احتراقها في الغلاف الجوي للأرض.
 
وكتب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" الخاصة على منصته "إكس" أن محاولة إعادة إشعال المحرك في الفضاء أدت إلى انفجاره لأسباب غير معروفة حالياً.

وأصبح فشل تشغيل المحرك خلال المهمة رقم 354 لصاروخ فالكون 9 أول إخفاق للصاروخ منذ عام 2016 عندما انفجر صاروخ على منصة إطلاق في فلوريدا ودمر حمولته وكانت عبارة عن قمر اتصالات إسرائيلي.
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