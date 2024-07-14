آبل تطلق نظارات "آبل فيجن برو" في بعض الدول

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أصبحت نظارات "آبل فيجن برو" متاحة الآن في متاجر آبل في بريطانيا وكندا وفرنسا وأستراليا وألمانيا.وتقوم آبل بتسويق نظارة "آبل فيجن برو" باعتبارها "حاسوباً مكانياً"، حيث يتم دمج الوسائط الرقمية بالعالم الحقيقي.وتجنبت الشركة التسويق للجهاز باعتباره نظارة واقع افتراضي، عندما ناقشت المنتج في عروض تقديمية وفعاليات تسويق.وفى السابق، اقتصر طرح الجهاز على كل من هونج كونج واليابان وسنغافورة، والبر الرئيسي الصيني والولايات المتحدة.ووصف تيم كوك، رئيس شركة آبل، الجهاز بأنه "أحدث جهاز إلكتروني للمستهلكين يتم صنعه على الإطلاق"، وذكرت الشركة من قبل أنه الجهاز يدمج بسلاسة بين المحتوى الرقمي والعالم المادي ويطلق خبرات مكانية قوية في "فيجن أو إس"، ويتم التحكم فيه بالمدخلات الطبيعية والأكثر بديهية عن طريق عيني المستخدم ويديه وصوته.