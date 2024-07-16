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تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" يختبر الترجمة الفورية للمحادثات

Lebanon 24
16-07-2024 | 06:47
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يختبر تطبيق "واتساب" حالياً ميزة جديدة للترجمة الفورية للرسائل الواردة بلغات مختلفة عن لغة المستخدم داخل المحادثات، وذلك اعتماداً على خدمة Google Translate، إلى جانب استعداد خدمة التراسل للحد من الرسائل الإعلانية المزعجة.
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وذكر تقرير لموقع WABetaInfo، أن خدمة التراسل الفوري ستدمج ميزة الترجمة الفورية من Google Translate، مما سيسمح للمستخدمين بترجمة الرسائل داخل "واتساب"، بدلاً من فتح تطبيق منفصل.

تعتمد الميزة على تقنية الترجمة الفورية من جوجل، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، لأن عملية المعالجة تتم محلياً على هاتف المستخدم، وذلك يحافظ على خصوصية محتوى الرسائل.

وسيحتاج المستخدم إلى تحميل حزم اللغات لتمكين هذه الميزة في المستقبل، مما يضمن الوصول إلى الترجمة بالغات المفضلة في أي وقت، بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هذه الميزة الحية للترجمة محدودة في البداية لبعض اللغات مثل الهندية والإنجليزية، مع احتمال توسيعها لتشمل المزيد من اللغات في التحديثات المستقبلية.

ليست تلك المرة الأولى التي يوفر خلالها تطبيق للتراسل الفوري إمكانية الترجمة الفورية للرسائل داخل المحادثات، إذ تتيح خدمة WeChat للتراسل خيار ترجمة الرسائل الواردة تلقائياً.

حالياً يحتاج المستخدم إلى نسخ الرسائل من داخل المحادثات، ولصقها داخل تطبيق من تطبيقات الترجمة لفهم محتواها وكتابة الرد السليم عليها.

يُذكر أن تلك الميزة تتيحها سامسونج بالفعل داخل خدمات التراسل ومن بينها "واتساب"، وذلك من خلال خدماتها Galaxy AI للذكاء الاصطناعي، والتي تترجم بشكل فوري الرسائل.
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