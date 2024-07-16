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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق "غوغل" على هواتف أيفون يحصل على مميزات جديدة.. تعرف عليها

Lebanon 24
16-07-2024 | 12:00
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يقدم تطبيق بحث غوغل لأجهزة iPhone وiPad، والذي يعتبر متصفحًا خاصًا به، الآن أيقونات قابلة للتخصيص على الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى شعار "G" الافتراضي باللون الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، لديك نسخة ذات خلفية داكنة، وينضم إلى ذلك حرف G الداكن على خلفية فاتحة والعكس ليصبح المجموع أربعة.
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هناك سابقة لمتغيرات الألوان هذه، حيث تقدم أداة شريط بحث غوغل على أندرويد نفس خيارات الشعار.
للتخصيص، اضغط  فوق صورة ملفك الشخصي في بحث غوغل للإعدادات > عام > تغيير رمز التطبيق، يتم طرح هذا اعتبارًا من الإصدار 324.0.
يتميز تطبيق غوغل على نظام التشغيل iOS بأنه كامل الميزات ويقدم كل شيء بدءًا من القراءة بصوت عالٍ وحتى الوصول إلى مدير كلمات المرور في غوغل مع دعم الملء التلقائي على مستوى النظام.
(اليوم السابع)
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