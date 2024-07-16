سبوتيفاي تقدم ميزة "التعليقات" للبودكاست

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بدأت سبوتيفاي في طرح ميزة التعليقات الجديدة للبودكاست على منصتها، بهدف تعزيز مشاركة المبدعين والجمهور، على تمكين المبدعين من التفاعل مع مستمعيهم لتنمية جمهورهم وبناء علاقات أقوى، كما يمكن لمنشئي المحتوى الرد على جمهورهم واختيار التعليقات التي سيتم عرضها على صفحات حلقاتهم، بالإضافة إلى تمكينهم أيضًا من الوصول لتشغيل التعليقات أو إيقاف تشغيلها حلقة أو العرض بأكمله، سيتم الانتهاء من طرح الميزة على مدار شهر.كانت التعليقات ميزة مطلوبة منذ فترة طويلة من كل من مستخدمي البودكاست ومستمعي سبوتيفاي، كذلك قد تقوم الشركة أيضًا بإضافة شارات أو ميزات خاصة في التعليقات في المستقبل.قامت منصة بث الموسيقى عبر الإنترنت أيضًا بتحديث تطبيق Spotify for Podcaster للهاتف المحمول، يمكن لمنشئي البودكاست استخدام تطبيق الهاتف المحمول وإصدار سطح المكتب المحدثين لإدارة العروض والتفاعل مع المستمعين.سيسمح سبوتيفاي لمنشئي المحتوى بالوصول إلى التطبيق المحدث، بغض النظر عن مكان استضافتهم، كذلك سيتعين على منشئي المحتوى غير المستضافين على تطبيق Spotify for Podcasters المطالبة بعرضهم من خلال التطبيق أولاً.وقالت الشركة في بيان إن ميزة التعليق الجديدة هي توسيع لوظيفة الأسئلة والأجوبة واستطلاعات الرأي التي أطلقتها سبوتيفاي في عام 2021.وقالت سبوتيفاي: "تتوسع ميزة التعليقات الجديدة لدينا في وظيفة الأسئلة والأجوبة واستطلاعات الرأي التي قدمناها في عام 2021 كوسيلة لجلب التفاعل إلى صناعة البث الصوتي لأول مرة، لاسيما أن التفاعل هو ميزة تثير اهتمام المستمعين والمبدعين".سيسمح التحديث أيضًا لمنشئي المحتوى بتتبع إحصائياتهم وإدارة تواجدهم ونموهم على النظام الأساسي في الوقت الفعلي، حيث أضافت سبوتيفاي أيضًا إعدادًا للإشعارات يتيح لمنشئي المحتوى معرفة ما إذا كان البودكاست الخاص بهم قد تم تصنيفه على مخطط سبوتيفاي أو ما إذا كان عرضهم قد حقق إنجازًا بارزًا.تضع هذه الخطوة سبوتيفاي في منافسة مع منصة التواصل الاجتماعي يوتيوب، حيث يتواصل منشئو المحتوى غالبًا مع المعجبين في أقسام التعليقات. (اليوم السابع)