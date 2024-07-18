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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تحسن تجربة الطقس على "أندرويد" بأدوات جديدة

Lebanon 24
18-07-2024 | 23:00
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تعمل شركة غوغل تعمل على تطوير ثلاث أدوات جديدة للطقس لتطبيقها على نظام أندرويد، كما تم الكشف عنه في عملية تفكيك APK لأحدث إصدار تجريبي، ومن المحتمل أن توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة واسعة من معلومات الطقس في لمحة واحدة، إضافة إلى الخيارين الحاليين، وفقاً لموقع phonearena.
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أدوات الطقس الحالية المتوفرة في تطبيق غوغل هي أداة 3x2  تعرض الطقس الحالي وأداة 4x2  تعرض التوقعات كل ساعة، كلاهما يمكن تغيير حجمهما، لكن محتواهما وشكلهما يتغيران عندما تقوم بضبطهما.
تتضمن الأدوات الثلاثة الجديدة التي تم الكشف عنها في الإصدار التجريبي ما يلي:
1- أداة القطعة مربعة 2x2
2- أداة 4x2  مع توقعات يومية سريعة كل ساعة
3- أداة موسعة 4 × 3 تتضمن توقعات للأيام القليلة القادمة
تحتوي الأدوات الجديدة على معلومات أكثر من تلك القديمة، وخاصة خيارات 4 × 2، دون إرباك المستخدم، وعلى الرغم من أنها تبدو جاهزة تقريبًا للإصدار، فمن المهم ملاحظة أن غوغل قد تستمر في تحسينها أو تأخير إطلاقها أو حتى إلغاءها تمامًا، هناك أيضًا إمكانية تطوير عناصر واجهة مستخدم إضافية، مثل توقعات موسعة أسبوعيًا.
على الرغم من أن هذه الأدوات الجديدة ليست متاحة للجمهور بعد، إلا أن اكتشافها في الإصدار التجريبي يشير إلى أن غوغل تعمل بنشاط على تحسين عروض الطقس لمستخدمي أندرويد  وقد تكون هذه إضافة مرحب بها لأولئك الذين يعتمدون على تطبيق جوجل للحصول على معلومات الطقس الخاصة بهم.
يعد اكتشاف أدوات الطقس الثلاثة الجديدة هذه في الإصدار التجريبي من تطبيق غوغل تطورًا مثيرًا للاهتمام لمستخدمي  أندرويد، على الرغم من أن إصدارها غير مضمون، إلا أنه يشير إلى أن غوغل تستكشف طرقًا لتوفير معلومات طقس أكثر شمولاً وملاءمة لمستخدميها. (اليوم السابع)
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