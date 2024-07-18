إنستغرام يتيح ميزة جديدة لمحبي مقاطع الـ "ريلز"

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سيتيح لك إنستغرام الآن إضافة ما يصل إلى 20 مقطعًا صوتيًا إلى ريلز الخاص بك، وفقًا لتحديث اكتشفه مستشار وسائل التواصل الاجتماعي Matt Navarra، وعندما تضيف مسارات مختلفة إلى ريلز سيضع إنستغرام علامة على مزيج الصوت على أنه ملك لك، مما يسمح للمستخدمين الآخرين بمشاركته وإعادة استخدامه.قبل هذا التحديث، كان بإمكانك إضافة مسار واحد فقط إلى ريلز ولكن الآن بعد أن أصبح بإمكانك تضمين مسارات متعددة، يمكنك مزامنة مقاطع صوتية مختلفة مع النص والملصقات والمقاطع التى تظهر فى ريلز، مما قد يؤدى إلى إنشاء فيديو أكثر فوضوية.ولاستخدام هذه الميزة، اضغط على زر "إضافة إلى المزيج" الجديد الذى يظهر فى محرر الفيديو فى انستغرام، ومن هناك يمكنك اختيار المسارات التى تريد تضمينها، وأجزاء الأغانى التى تريد استخدامها، ومكان وضعها فى الفيديو الخاص بك.وبعد نشر مقطع فيديو، يمكن للمستخدمين الآخرين رؤية جميع المسارات المضمنة فيه وسيشاهدون أيضًا زرًا "لاستخدام مزيج الصوت" فى مقاطع الفيديو الخاصة بهم.وهذه إحدى الميزات التى لا يمتلكها تطبيق تيك توك حتى الآن حيث لا يزال المستخدمون هناك بحاجة إلى استخدام حل بديل أو تطبيق تابع لجهة خارجية للحصول على أغانٍ متعددة فى مقاطع الفيديو الخاصة بهم. (اليوم السابع)