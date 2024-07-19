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تكنولوجيا وعلوم

بوجه ضاحك.. ماسك يسخر من عطل مايكروسوفت!

Lebanon 24
19-07-2024 | 06:39
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سخر الرئيس التنفيذي لمنصّة "إكس" إيلون ماسك من العطل التقني الذي أصاب مايكروسوفت وبالتالي أربك العالم.

وفي تغريدة له، أعاد اليوم الجمعة نشر  تعليق لمتابع يتضمن صورة تتهكم من الخلل التقني الذي أصاب "مايكروسوفت": "كل شيء آخر معطل... إكس ما يزال يعمل".

وعلّق ماسك على المنشور بوجه ضاحك.
 
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