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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها

Lebanon 24
20-07-2024 | 01:00
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أكد القائمون على تطبيق "واتسآب" إضافة ميزة جديدة ستسهل على المستخدمين عملية الوصول إلى الرسائل وجهات الاتصال.

وأشارت الصفحات التابعة لـ"واتسآب" على الإنترنت إلى أن التطبيق سيوفر لمستخدميه علامة تبويب جديدة تدعى "المفضلة"، ستظهر في قوائم الدردشات والمكالمات، وسيضع المستخدمون فيها جهات الاتصال ومجموعات الدردشة المفضلة لديهم، الأمر الذي سيسرع عملية التواصل عبر التطبيق.
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ولإضافة جهات الاتصال إلى علامة التبويب الجديدة من قوائم الاتصالات يجب على المستخدم الضغط على خيار "إضافة إلى المفضلة" ومن ثم اختيار جهة الاتصال.

ويمكن للمستخدم التحكم بالعناصر الموجودة في علامة التبويب الجديدة وتغيير ترتيب جهات الاتصال الموضوعة فيها، وذلك من خلال التوجه إلى قائمة "الإعدادات" في "واتسآب"، ومن ثم الضغط على خيار "المفضلة"، ومن ثم خيار "إضافة إلى المفضلة".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة ستتوفر لمستخدمي "واتسآب" خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكان موقع WABetaInfo قد أشار مؤخرا إلى أن "واتس آب" في أجهزة أندرويد سيحصل على ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب. (روسيا اليوم)

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