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تكنولوجيا وعلوم

بنظام تشغيل جديد... هواوي تستعد لمنافسة ويندوز

Lebanon 24
20-07-2024 | 09:00
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تعمل هواوي على تطوير نظام تشغيل خاص بها لحواسيبها، ومن المحتمل أن يتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، وسيحمل اسم HarmonyOS، وهو نفس اسم إصدارات نظام تشغيل أجهزة الشركة، من هواتفها الذكية إلى أجهزتها المنزلية والسيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يكون اسم النظام القادم إلى حواسيبها الشخصية هو HarmonyOS NEXT.
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وبحسب منشور على منصة "إكس"، فإن موقع مطوري هواوي، شهد انتشار مجموعة من الصور من داخل بعض الواجهات الخاصة بنظام HarmonyOS NEXT القادم لحواسيب هواوي.

عرضت الصور عناصر مميزة في واجهات الاستخدام، مثل شريط مشابه لنظام ماك، وعدد من الأدوات التفاعلية، وبشكل عام فإن الواجهات تتسم ببساطة التصميم، إذ يتم عرض شريط الحالة في الزاوية العليا اليمنى، والذي يظهر المعلومات الأساسية مثل الوقت، ومستوى البطارية، واتصال الشبكة، ومستوى الصوت، وطريقة الإدخال من ماوس، ولوحة مفاتيح، كما تم تصميم الأيقونات بحيث تكون متباعدة لتحسين سهولة قراءة النصوص الظاهرة عليها.

ويعرض الشريط، الذي يتواجد أسفل منتصف الشاشة، مجموعة من التطبيقات التي يداوم المستخدم على الاعتماد اليومي عليها، وتطبيقات النظام الرئيسية، مما يشير إلى تجربة مستخدم أبسط وأكثر سهولة مقارنةً بنظام windows. 
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