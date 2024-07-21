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تكنولوجيا وعلوم

من شاومي.. نسخة جديدة من سيارتها الكهربائية "SU7"

Lebanon 24
21-07-2024 | 07:26
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كشفت شركة شاومي عن نسخة جديدة من سيارتها الكهربائية SU7 أكثر تطورا، تحمل اسم SU7 Ultra.

وبحسب الشركة، تتميز السيارة الجديدة SU7 Ultra بقدرات أداء استثنائية، حيث إنها مزودة بثلاثة محركات كهربائية، ما يمكنها من التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 1.97 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تتجاوز 350 كيلومتر في الساعة.
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كما تم خفض وزن السيارة كثيرا عبر الاستخدام الكثيف لمواد ألياف الكربون في هيكلها، مما خفض وزنها الإجمالي إلى 1900 كلغ فقط. ومنحت شاومي السيارة تصميما انسيابيا يولد قوة ضغط هوائي تفوق وزن السيارة نفسها، مما يضمن ثباتا فائقا على الطريق.

وتعتزم شاومي تحدي الأرقام القياسية لأسرع لفة على حلبات السباق في تشرين الاول 2024، مستهدفة الأرقام التي سجلتها السيارات غير المخصصة للإنتاج الضخم.

ومن أبرز ما يميز السيارة الجديدة أيضا نظام المكابح المتطور الذي حسنته الشركة خصيصا للاستخدام على حلبات السباق، ويمكنه إيقاف السيارة بالكامل من سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مسافة 25 متر فقط. (QNA)
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