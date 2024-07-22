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تكنولوجيا وعلوم
بعد العطل التقني العالمي.. حل جديد من مايكروسوفت
Lebanon 24
22-07-2024
|
08:21
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لمعالجة تداعيات العطل التقني العالمي وإعادة تشغيل حواسيبها بشكل طبيعي، أطلقت شركتا مايكروسوفت وكراود سترايك تحديثات برمجية جديدة لتسهل العمل على الشركات والمؤسسات المتضررة.
فقد بدأت كراود سترايك، بحسب بيان رسمي، في تطبيق آلية جديدة لتسهيل إصلاح الحواسيب المتضررة، والبالغ عددها 8.5 مليون حاسوب، وذلك من خلال تفعيل الاشتراك المباشر في تثبيت التحديث الجديد، والذي يحل العطل التقني العالمي.
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وأشارت الشركة بأنها تعمل مع عملائها على مدار الساعة للتأكد من استعادة عمل أنظمتها الرقمية بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنها تعمل مع قطاعات تكنولوجيا المعلومات لدى العملاء لمساعدتهم على تثبيت برمجيات إصلاح العطل فور توفرها.
من جانبها، نشرت شركة مايكروسوفت أداة برمجية جديدة تسهل على القطاعات التقنية في الشركات المتضررة إمكانية إنشاء وسيلة تعمل على إخراج الحواسيب من حالة إعادة التشغيل اللامتناهية Boot-Loop، مع تقليل عدد الخطوات اليدوية الواجب إتمامها على كل جهاز.
الأداة البرمجية تتيح تثبيتها على محركات تخزين USB، مما يسهل توصيل تلك المحركات في الأجهزة المُعطلة، وعندها تبدأ أداة مايكروسوفت البرمجية في العمل، بحيث يسهل عند تشغيلها إزالة الملف الذي تبدأ تسميته بمسلسل C-00000291، وعندها يمكن استعادة تشغيل الأجهزة بشكل طبيعي. (الشرق)
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