الموعد يقترب.. تسلا ستستخدم روبوتات شبيهة بالبشر

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قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الإثنين، إن الشركة ستبدأ "إنتاجا منخفضا" لروبوتات شبيهة بالبشر لتستخدمها داخليا في العام المقبل، وذلك بعد أشهر من إعلانه طرحها بحلول نهاية 2024.وذكر ماسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تأمل" رفع إنتاج الروبوتات لصالح شركات أخرى في 2026.وكان ماسك قد قال في نيسان إن روبوت تسلا، ويُدعى أوبتيموس، سيكون قادرا على أداء مهام في المصانع بحلول نهاية هذا العام وإنه قد يكون جاهزا للبيع في نهاية 2025. (سكاي نيوز)