Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تنفى استخدام بيانات يوتيوب للتدريب على الذكاء الاصطناعى

Lebanon 24
23-07-2024 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1225762-638573588915333523.jpeg
Doc-P-1225762-638573588915333523.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت شركة آبل مؤخرًا أن نموذج AI مفتوح المصدر لنماذج اللغة الفعالة (OpenELM)، والذي أطلقته الشركة في نيسان، لا يدعم أيًا من ميزات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي بما في ذلك Apple Intelligence، وفقًا لموقع 9To5Mac، يأتي ذلك بعد أيام من توصل تحقيق إلى أن شركة آبل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا استخدموا الآلاف من ترجمات يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.
Advertisement
وكما هو مذكور في التقرير، قالت شركة آبل إنها طورت نموذج OpenELM للمساهمة في مجتمع البحث وتعزيز تطوير نموذج اللغة الكبير مفتوح المصدر.
وفي وقت سابق، وصف باحثو شركة Apple OpenELM بأنه نموذج لغة مفتوح متطور.
وفقًا للعلامة التجارية، تم تصميم OpenELM فقط لأغراض البحث وليس المقصود منه تشغيل أي من ميزات Apple Intelligence، كذلك تم إصدار نموذج الذكاء الاصطناعي كمصدر مفتوح وهو متاح على نطاق واسع على موقع أبحاث التعلم الآلي التابع لشركة آبل.
(اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:00 | 2024-07-23
09:26 | 2024-07-23
08:00 | 2024-07-23
06:31 | 2024-07-23
02:59 | 2024-07-23
00:55 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24