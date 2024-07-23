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تكنولوجيا وعلوم
آبل تنفى استخدام بيانات يوتيوب للتدريب على الذكاء الاصطناعى
Lebanon 24
23-07-2024
|
12:15
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أكدت شركة آبل مؤخرًا أن نموذج AI مفتوح المصدر لنماذج اللغة الفعالة (OpenELM)، والذي أطلقته الشركة في نيسان، لا يدعم أيًا من ميزات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي بما في ذلك Apple Intelligence، وفقًا لموقع 9To5Mac، يأتي ذلك بعد أيام من توصل تحقيق إلى أن شركة آبل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا استخدموا الآلاف من ترجمات يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.
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وكما هو مذكور في التقرير، قالت شركة آبل إنها طورت نموذج OpenELM للمساهمة في مجتمع البحث وتعزيز تطوير نموذج اللغة الكبير مفتوح المصدر.
وفي وقت سابق، وصف باحثو شركة Apple OpenELM بأنه نموذج لغة مفتوح متطور.
وفقًا للعلامة التجارية، تم تصميم OpenELM فقط لأغراض البحث وليس المقصود منه تشغيل أي من ميزات Apple Intelligence، كذلك تم إصدار نموذج الذكاء الاصطناعي كمصدر مفتوح وهو متاح على نطاق واسع على موقع أبحاث التعلم الآلي التابع لشركة آبل.
(اليوم السابع)
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