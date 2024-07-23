تحسين جودة الصورة بالفوتوشوب.. اعرف الخطوات

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إذا كانت لديك صورة منخفضة الدقة وتريد تحسينها أو تحتاج إلى صورة أكثر وضوحًا وأعلى جودة لمشروعك، فيمكنك التفكير في تعديل الدقة، إنها مشكلة شائعة تواجهها أثناء تحرير الصور في Photoshop .ومن الممكن تعديلها من خلال إعادة أخذ العينات فى الفوتوشوب ، وقبل أن ننتقل إلى تغيير الدقة في برنامج Photoshop، من المهم فهم مصطلح "إعادة العينة" لأنك ستستخدمه لتحديد كيفية ضبط الصورة.كيفية تغيير الدقة باستخدام إعادة العينة فى الفوتوشوبلتغيير الدقة عن طريق تعديل عدد البكسل في صورتك، يمكنك القيام بذلك عن طريق إعادة العينة وذلك كالتالى :الخطوة 1: حدد الصورة في القائمة واختر حجم الصورة.الخطوة 2: في النافذة المنبثقة، حدد مربع إعادة العينة واختر بشكل اختياري طريقة الاستيفاء من القائمة المنسدلة.الخطوة 3: غيّر المقدار في حقل الدقة واختر قياسًا مختلفًا إلى اليمين، سترى العرض والارتفاع يتم تعديلهما لاستيعاب الدقة الجديدة.الخطوة 4: يمكنك رؤية معاينة للتغيير على الجانب الأيسر من النافذة المنبثقة، ولتطبيق التغيير حدد موافق. (اليوم السابع)