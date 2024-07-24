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تكنولوجيا وعلوم

كاميراته وتقنياته متطورة.. ZTE تروج لهاتفها الجديد

Lebanon 24
24-07-2024 | 04:44
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بدأت ZTE بالترويج لهاتف Nubia Z60S Pro، الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بفضل كاميراته وتقنياته المتطورة.

ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (163.6/76/8.7)  ملم، وزنه 220 غ. وشاشته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1260/2800) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1200 شمعة/م تقريبا.
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ويتميز الجهاز بقدراته على توثيق لقطات عالية الجودة بفضل كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، والتي يمكنها تسجيل فيديوهات 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، فضلا عن كاميرته الأمامية التي أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

الهاتف الجديد يعمل بنظام تشغيل Android 14 مع واجهات MyOS 14.5، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

ودعمته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهزته ببطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)
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