هاتف متطور من Xiaomi .. قابل للطي وهذه مميزاته

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كشفت Xiaomi عن هاتف Mix Flip الجديد الذي صمم ليكون أحد أكثر الهواتف القابلة للطي تميزا من حيث التصميم والمواصفات.يأتي الهاتف بهيكل أبعاده (167.5/74/7.6) ملم، وزنه 192 غ، وجهّز بشاشة مرنة من نوع Foldable LTPO AMOLED، مقاسها 6.86 بوصة، دقة عرضها (1224/2912) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور.والشاشة الخارجية لهذا الهاتف جاءت من نوع AMOLED، مقاس 4 بوصات، دقة عرضها (1392/1208) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و+HDR10.يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، لها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 4780 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط. (روسيا اليوم)