"ميتا" تغلق 60 ألف حساب في نيجيريا.. اليكم السبب

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أغلقت شركة ميتا حوالى 63 ألف حساب على موقع انستغرام مقرها فى نيجيريا ومتورطة في عمليات احتيال مالية جنسية، ومرتبطة بمجموعة من مجرمي الإنترنت المعروفين باسم "Yahoo Boys".وتتعامل ميتا بجدية مع القضاء على عمليات الاحتيال بالابتزاز الجنسي وتعليم المستخدمين كيفية تجنبها، في وقت سابق من هذا العام قالت ميتا إنها سترسل تلقائيًا رسائل حسابات الابتزاز الجنسي المشتبه بها إلى مجلد الطلبات المخفية للمستخدمين.وإذا كان المستخدمون يتحدثون بالفعل إلى حساب احتيالي أو ابتزاز جنسي محتمل، فسيعرض إشعارًا بالسلامة يطالبهم بالإبلاغ عن التهديدات بمشاركة الصور الخاصة، وقالت ميتا إنها ستجعل الأمر أيضًا بحيث لا تتمكن حسابات الابتزاز الجنسي المحتملة من عرض زر "الرسالة" على ملفات تعريف المراهقين، حتى لو كانوا متصلين بالفعل.وقالت شركة ميتا، إن الإشارات التقنية الجديدة التي أنشأتها ساعدت في تعقب شبكة حسابات الابتزاز الجنسي، ومن بين 63 ألف حساب قالت ميتا إنها أزالتها، كان 2500 منها جزءًا من شبكة منسقة مرتبطة بمجموعة من 20 شخصًا.وأضافت ميتا، أن الشبكة استهدفت في الغالب الرجال البالغين في الولايات المتحدة، وكانت معظم محاولاتهم غير ناجحة، وبعد تحديد شبكة من 2500 حساب، قالت ميتا إنها تمكنت من العثور على المزيد من الحسابات في نيجيريا متورطة في عمليات احتيال مماثلة، مما أدى إلى بقية الحسابات التي أزالتها.كما قامت شركة ميتا بحذف آلاف الحسابات والمجموعات والصفحات على فيسبوك الموجودة في نيجيريا والتي كانت تقدم للمحتالين نصائح وصورًا مزيفة لاستخدامها في الحسابات والبرامج النصية، ويقوم نظامها الآن بتحديد وحظر أي محاولات من قبل هذه المجموعات للعودة إلى الموقع. (اليوم السابع)