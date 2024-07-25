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تكنولوجيا وعلوم

إطلاق خرائط أبل على الويب لمنافسة غوغل

Lebanon 24
25-07-2024 | 15:05
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أصبحت خرائط أبل متاحة على الويب من خلال إصدار تجريبي، ويمكنك الآن الحصول على اتجاهات القيادة والمشي بالإضافة إلى عرض التقييمات والمراجعات من إصدار الويب من خرائط أبل في متصفح سطح المكتب أو الهاتف المحمول.
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وتتوفر خرائط أبل من خلال موقع بيتا دوت مابس دوت أبل دوت كوم ، ويمكنك القيام بمعظم ما يمكنك القيام به في إصدار iOS من التطبيق، بما في ذلك عرض الأدلة وطلب الطعام مباشرة من الخرائط واستكشاف المدن والحصول على معلومات حول الشركات، وتقول أبل إنها ستطلق ميزات إضافية، مثل Look Around، في الأشهر المقبلة.
ويتوفر الإصدار المستند إلى الويب من Apple Maps باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي وهو متوافق مع Safari وChrome على أجهزة Mac وiPad، بالإضافة إلى Chrome وEdge على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.
وتخطط أبل لإطلاق الدعم للغات ومتصفحات ومنصات أخرى في المستقبل، وتشير Apple إلى أن جميع المطورين الذين يستخدمون أداة MapKit JS الخاصة بها يمكنهم الارتباط بالخرائط على الويب. (الوكلة الوطنية)
 
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