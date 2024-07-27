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تكنولوجيا وعلوم

سعره 399 دولارا.. سامسونغ ترفع إنتاج Galaxy Ring مع زيادة الطلب

Lebanon 24
27-07-2024 | 03:00
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قامت شركة سامسونغ برفع حجم إنتاج خاتمها الذكي Galaxy Ring بنسبة 150%، لتضيف 600 ألف وحدة جديدة هذا العام، حسب ما أفادت منصة 9to5Google المختصة في أخبار التكنولوجيا.

ولم تقم الشركة بالتسويق لـ Galaxy Ring بشكل كبير مثلما فعلت مع هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 6، و Flip 6، أو الساعات الذكية Watch 7 و Watch Ultra، ورجحت المنصة أن يكون ذلك نتيجة لرغبة Samsung في نهج استراتيجية أكثر حذراً في تقديم آخر أجهزتها القابلة للارتداء Galaxy Ring.

وفق تقرير صادر عن موقع THE ELEC الكوري الجنوبي، كانت سامسونج قد قررت في البداية إنتاج 400 ألف وحدة من Galaxy Ring. وكانت هذه الخطوة الحذرة من جانب الشركة، ستسمح لها على الأرجح بتقييم كيفية تلقي المستهلكين هذا المنتج، قبل استثمار المزيد من المال والجهد فيه.
 
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وبعد انتهاء مرحلة الطلب المسبق، أصبح Galaxy Ring متاحاً رسمياً دون فترة انتظار، وبعد أن قررت سامسونج أن Galaxy Ring يستحق المزيد من الاستثمار، سيرتفع العدد الإجمالي للوحدات المنتجة بمقدار 600 ألف وحدة، ليصل العدد النهائي للوحدات المنتجة بحلول نهاية العام إلى مليون وحدة.

في سياق متصل، أشارت التقارير إلى أن عدد الوحدات المنتجة من Galaxy Ring يساوي عدد وحدات Oura Ring، المباعة في السنوات الست الماضية.

واعتبرت المنصة أنه من المنطقي أن يكون الاستقبال إيجابياً من المستهلكين، نظراً لأن عدداً كبيراً من العملاء هم من مستخدمي Galaxy، وتبدو فكرة إضافة جهاز ذكي يمكن ارتداؤه بسعر أقل من 500 دولار إلى نظامهم الشخصي، أمراً معقولاً.

ويتم بيع Galaxy Ring بسعر 399 دولاراً، وهو متاح لدى العديد من تجار التجزئة، بما في ذلك موقع Samsung الرسمي على الإنترنت.(الشرق)

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