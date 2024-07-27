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تكنولوجيا وعلوم
شبكة "الواي فاي" بطيئة؟ إليك الأسباب
Lebanon 24
27-07-2024
|
14:00
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تعد شبكة الواي فاي واحدة من أفضل الطرق لتوصيل هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الأجهزة الأخرى بالإنترنت.
وعلى الرغم من أنها تعمل بشكل لا تشوبه شائبة في معظم الأحيان، فقد تواجه في بعض الحالات اتصالاً بطيئًا بالإنترنت.
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لذلك سنكشف لك عن بعض العوامل الرئيسة التي قد تجعل شبكة "واي فاي" لديك بطيئة.
موقع الراوتر
أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لبطء الإنترنت على شبكة "واي فاي" هو موضع جهاز الراوتر، وهذا يعني أنه كلما كنت بعيدًا عنه، كلما كانت سرعة الإنترنت لديك أبطأ.
وإذا كان الراوتر يقع على بعد غرفتين أو أكثر، فقد تواجه انقطاعًا في الاتصال.
وفي حين أن معايير "واي فاي" الأحدث مثل "واي فاي 6" تعد أفضل في تجاوز الجدران مقارنة بالإصدارات السابقة، فإن كل عائق بينك وبين الراوتر سيؤدي إلى انخفاض في جودة الإشارة.
ومن الناحية المثالية، يجب وضع الراوتر في مكان ما وسط منزلك. ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فتأكد من وضعه على طاولة أو رف بدلاً من وضعه في الزاوية، لأن القيام بذلك سيؤدي إلى تحسين جودة اتصالك بشكل كبير.
استخدام نطاق 2.4 غيغا هرتز
تعمل معظم أجهزة توجيه "واي فاي" الحديثة على نطاقين هما 2.4 و5 غيغا هرتز. في حين أن النطاق 5 غيغا هرتز الأحدث يوفر زيادة كبيرة في السرعة، إلا أنه عمومًا يتمتع بنطاق منخفض مقارنة بشبكة 2.4 غيغا هرتز.
وإذا كنت بعيداً عن جهاز الراوتر، كما هو الحال في غرفة أخرى، فمن المحتمل أن تواجه انقطاعًا في الشبكة.
لإصلاح المشكلة، تأكد من التبديل إلى النطاق 2.4 جيجا هرتز، لأنه يغطي مساحة أكبر مقارنة بنطاق 5 جيجا هرتز الأسرع.
استهلاك النطاق الترددي
إذا لاحظت أن شبكة "واي فاي" الخاصة بك أصبحت بطيئة في وقت معين، مثلاً عندما يكون هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص الذين يستخدمونها، فمن المحتمل أن تواجه الشبكة حركة مرور أكبر مما يمكنها التعامل معه.
وتعد حالات التباطؤ هذه مؤقتة، وقد تعود السرعة إلى وضعها الطبيعي عندما يتوقف شخص ما عن استخدام الإنترنت.
وإذا كان الأمر كذلك، فقد ترغب إما في تقليل عدد الأجهزة المتصلة أو ترقية خطة الإنترنت الخاصة بك إلى خطة ذات سرعة أكبر.
جهاز راوتر بطيء أو قديم
إذا قمت، مؤخرًا، بترقية اتصالك بالإنترنت إلى خطة أسرع بكثير ولكنك لا تزال غير قادر على الاستمتاع بالسرعات الجديدة، فمن المحتمل أن يكون جهاز الراوتر الخاص بك قديمًا.
وإذا كنت تستخدم جهاز توجيه عمره أكثر من 5 سنوات، من المحتمل أن يكون غير قادر على العمل بأقصى سرعة، خاصة إذا كان لديك الكثير من الأجهزة مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة الذكية المتصلة.
وفي هذه الحالة، قد يكون الوقت قد حان الوقت للاستثمار في جهاز راوتر جديد.
تداخل الإشارة
شبكة "واي فاي" هي شكل من أشكال إشارات الراديو، ويمكنها أن تتداخل مع إشارات أخرى.
وإذا كنت تعيش في مجمع سكني أو منطقة مكتظة بالسكان، فقد تتداخل إشارة "واي فاي" الخاصة بك مع شبكات "واي فاي" جيرانك، خاصة أن معظم شبكات "واي فاي" تعمل على نفس القناة. وفي هذه الحالة، من الطبيعي أن تواجه تباطؤًا في الشبكة.
(إرم نيوز)
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