آبل تُطلق فرصة تجربة "iPhone AI"

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أصدرت شركة آبل، اليوم الاثنين، الإصدار الأول من "Apple Intelligence"، وهي مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تحسين Siri وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني والصور تلقائيًا وفرز الإشعارات.وتم إصدار البرنامج الجديد المسمى "Apple Intelligence" في النسخة التجريبية للمطورين من iOS 18.1. وهو متاح أيضًا في إصدارات مماثلة لأجهزة iPad وMac.وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المستخدمين التسجيل في قائمة انتظار داخل تطبيق إعدادات آبل بعد التحديث للحصول على حق الوصول إلى الخدمة، وهو ما يتضمن إرسال أوامر إلى خوادم آبل لطلبات أكثر تعقيدًا.ومن المقرر إطلاقه للجمهور في وقت لاحق من هذا العام، لكن رقم الإصدار 18.1 يشير إلى أن "Apple Intelligence" لن يتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع أجهزة آيفون الجديدة، والتي من المتوقع إطلاقها بنظام التشغيل iOS 18 في الخريف.(CNBC)