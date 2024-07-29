29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لزيادة التفاعل.. ميزة جديدة من واتساب
Lebanon 24
29-07-2024
|
15:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
ميزة إيماءات جديدة قد يقدمها تطبيق واتساب للمستخدمين، إذ يهدف من خلالها إلى زيادة التفاعل مع الرسائل بشكل أسرع.
ومن المفترض أن تسمح هذه الميزة بالتفاعل السريع مع الرسائل بمجرد الضغط عليها مرتين، ما قد يؤدي إلى ظهور رمز تعبيري افتراضي، وهو يعتمد على تقديم ميزة قيد التطوير تم الإبلاغ عنها مسبقًا.
Advertisement
وتم رصد ميزة الرد السريع على الرسائل في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب لنظام Android 2.24.16.7، وبعد طرحه، قد يتمكن المستخدمون من الرد بسرعة على الرسائل عن طريق الضغط المزدوج عليها، ويقترح متتبع الميزات ظهور "رمز تعبيري للقلب" الافتراضي عند الرد على الرسائل، على غرار الوظيفة الموجودة في تطبيقات "Meta Platforms" الأخرى بما في ذلك "Instagram" و"Facebook".
ومن المفترض أن تجعل عملية الرد على الرسائل أسرع، بدلاً من الاضطرار إلى الضغط مع الاستمرار على الرسالة لتحديد الرمز التعبيري "القلب"، ويمكن للمستخدمين ببساطة الضغط مزدوجًا لتحقيق نفس الهدف. (الخليج 365)
Advertisement
الأكثر قراءة
منعت خاصية التعليقات.. ميريام فارس تُثير الجدل بصورة غريبة والجمهور يُهاجمها شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
منعت خاصية التعليقات.. ميريام فارس تُثير الجدل بصورة غريبة والجمهور يُهاجمها شاهدوا ماذا فعلت
02:42 | 2024-07-29
29/07/2024 02:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. إليكم ما حصل اليوم
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. إليكم ما حصل اليوم
05:44 | 2024-07-29
29/07/2024 05:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة وائل كفوري يُؤذن... شاهدوا ما فعله خلال حفله في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة وائل كفوري يُؤذن... شاهدوا ما فعله خلال حفله في بيروت (فيديو)
08:00 | 2024-07-29
29/07/2024 08:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أيام من دخولها القفص الذهبي.. مُذيعة الـ mtv تحتفل بوداع العزوبية (صور)
Lebanon 24
قبل أيام من دخولها القفص الذهبي.. مُذيعة الـ mtv تحتفل بوداع العزوبية (صور)
03:08 | 2024-07-29
29/07/2024 03:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مفبرك يطال مطار بيروت
Lebanon 24
خبر مفبرك يطال مطار بيروت
01:30 | 2024-07-29
29/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:28 | 2024-07-29
آبل تُطلق فرصة تجربة "iPhone AI"
11:26 | 2024-07-29
عن بطارية Samsung Galaxy S25 Ultra.. هذا ما تم كشفه
05:26 | 2024-07-29
توهج شمسي شديد القوة.. ما رصده العلماء خطير!
01:29 | 2024-07-29
جدل حول الموعد المحتمل لإطلاق "آيفون القابل للطي"
23:00 | 2024-07-28
كيف تقفل محادثة محددة على الواتساب؟
16:05 | 2024-07-28
هاتف ذكي جديد للأطفال من دون "تيك توك" أو "فيسبوك"
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
30/07/2024 01:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
30/07/2024 01:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
30/07/2024 01:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24