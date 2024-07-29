لزيادة التفاعل.. ميزة جديدة من واتساب

ميزة إيماءات جديدة قد يقدمها تطبيق واتساب للمستخدمين، إذ يهدف من خلالها إلى زيادة التفاعل مع الرسائل بشكل أسرع.

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ومن المفترض أن تسمح هذه الميزة بالتفاعل السريع مع الرسائل بمجرد الضغط عليها مرتين، ما قد يؤدي إلى ظهور رمز تعبيري افتراضي، وهو يعتمد على تقديم ميزة قيد التطوير تم الإبلاغ عنها مسبقًا.وتم رصد ميزة الرد السريع على الرسائل في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب لنظام Android 2.24.16.7، وبعد طرحه، قد يتمكن المستخدمون من الرد بسرعة على الرسائل عن طريق الضغط المزدوج عليها، ويقترح متتبع الميزات ظهور "رمز تعبيري للقلب" الافتراضي عند الرد على الرسائل، على غرار الوظيفة الموجودة في تطبيقات "Meta Platforms" الأخرى بما في ذلك "Instagram" و"Facebook".ومن المفترض أن تجعل عملية الرد على الرسائل أسرع، بدلاً من الاضطرار إلى الضغط مع الاستمرار على الرسالة لتحديد الرمز التعبيري "القلب"، ويمكن للمستخدمين ببساطة الضغط مزدوجًا لتحقيق نفس الهدف. (الخليج 365)