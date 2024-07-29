إليكم أفضل أجهزة الشحن اللاسلكية لعام 2024

تحظى الشاشات القابلة للطي بشعبية لسبب وجيه. فهي تطوى لسهولة النقل والراحة. ثم تفتح لعرض شاشات متعددة.. تعمل باللمس، وتقدم مساحة شاشة أكبر مما تحصل عليه مع جهاز تقليدي.
وللراحة، تقدم بعض الهواتف الذكية القابلة للطي الحديثة ثلاث شاشات، واحدة يمكن الوصول إليها عند طي الهاتف، بالاضافة إلى شاشتين تتكشفان لإنشاء مساحة عرض أكبر.
والأفضل من ذلك، أن العديد من هذه الهواتف تستخدم الآن الذكاء الاصطناعي من "Google". وهذا يعني توفير كل أنواع الميزات الجديدة الرائعة، مثل ترجمة المحتوى بين اللغات في الوقت الفعلي، وفحص المكالمات الواردة تلقائيًا، وتحرير الصور في لمح البصر، وتأليف المستندات بشكل أسرع...
ونشر موقع CBS لائحة بأهم أنواع الأجهزة حيث أتت على الشكل التالي:
- أفضل شاحن لاسلكي متعدد الأجهزة بشكل عام: شاحن Twelve South Butterfly 2-in-1 MagSafe
- أفضل شاحن لاسلكي 2 في 1: Courant Mag:3 Classic
- أفضل حامل شحن لاسلكي 3 في 1: Belkin BoostCharge Pro
- أفضل لوحة شحن لاسلكية 3 في 1: لوحة Belkin BoostCharge Pro
- أفضل شاحن لاسلكي متعدد الأجهزة للسفر: شاحن السفر "زاغ" 3 في 1 مع MagSafe
- أفضل شاحن لاسلكي 4 في 1: شاحن ZenGoose Apple اللاسلكي 4 في 1 (CBS)