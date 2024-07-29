Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إليكم أفضل أجهزة الشحن اللاسلكية لعام 2024

Lebanon 24
29-07-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1228073-638578938963617018.png
Doc-P-1228073-638578938963617018.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحظى الشاشات القابلة للطي بشعبية لسبب وجيه. فهي تطوى لسهولة النقل والراحة. ثم تفتح لعرض شاشات متعددة.. تعمل باللمس، وتقدم مساحة شاشة أكبر مما تحصل عليه مع جهاز تقليدي.  
 
وللراحة، تقدم بعض الهواتف الذكية القابلة للطي الحديثة ثلاث شاشات، واحدة يمكن الوصول إليها عند طي الهاتف، بالاضافة إلى شاشتين تتكشفان لإنشاء مساحة عرض أكبر. 
Advertisement

والأفضل من ذلك، أن العديد من هذه الهواتف تستخدم الآن الذكاء الاصطناعي من "Google". وهذا يعني توفير كل أنواع الميزات الجديدة الرائعة، مثل ترجمة المحتوى بين اللغات في الوقت الفعلي، وفحص المكالمات الواردة تلقائيًا، وتحرير الصور في لمح البصر، وتأليف المستندات بشكل أسرع...
 
ونشر موقع CBS لائحة بأهم أنواع الأجهزة حيث أتت على الشكل التالي:
 
- أفضل شاحن لاسلكي متعدد الأجهزة بشكل عام: شاحن Twelve South Butterfly 2-in-1 MagSafe
- أفضل شاحن لاسلكي 2 في 1: Courant Mag:3 Classic
- أفضل حامل شحن لاسلكي 3 في 1: Belkin BoostCharge Pro
- أفضل لوحة شحن لاسلكية 3 في 1: لوحة Belkin BoostCharge Pro
- أفضل شاحن لاسلكي متعدد الأجهزة للسفر: شاحن السفر "زاغ" 3 في 1 مع MagSafe
- أفضل شاحن لاسلكي 4 في 1: شاحن ZenGoose Apple اللاسلكي 4 في 1 (CBS)
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:05 | 2024-07-30
00:36 | 2024-07-30
15:22 | 2024-07-29
14:28 | 2024-07-29
11:26 | 2024-07-29
05:26 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24