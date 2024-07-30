حاسوب جديد من Lenovo.. تعرفوا الى مواصفاته الممتازة

بدأت Lenovo بالترويج لحاسب IdeaPad Slim 3 الجديد الذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة.



يأتي الحاسب بهيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك، أبعاده (359.3/235/17.9) ملم، وزنه 1.6 كغ تقريبا، وشاشة من نوع IPS، مقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، ترددها هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 300 شمعة/م تقريبا.

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يضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالج AMD Ryzen 3 7320U ثماني النوى، يصل تردده إلى 2.4 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات AMD Radeon 610M، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5 تتراوح سعاتها ما بين 8 و16 غيغابايت، كما جّهز بذاكرة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت.



وجهّزته Lenovo بكاميرا لإجراء مكالمات الفيديو، ومنفذي USB 3.0 يؤمنان نقل بيانات بسرعة تصل إلى 5 غيغابايت/ثانية، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ HDMI، وبطارية Li-Pol باستطاعة 47 واط، الشحنة الكاملة منها تكفي الحاسب ليعمل 11 ساعة تقريبا.



ويمكن لهذا الجهاز الوصول إلى البيانات بسرعة كبيرة، وتنفيذ عدة مهام بكفاءة عالية في وقت واحد. (روسيا اليوم)