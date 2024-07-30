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تكنولوجيا وعلوم

جديد "ميتا".. ستمكّن المستخدمين من إنشاء توائمهم الرقمية!

Lebanon 24
30-07-2024 | 02:05
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تحدث مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك" والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، عن أهمية الذكاء الاصطناعي. وأشار في حوار موسع حول الذكاء الاصطناعي مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ، الاثنين بعد الظهر في مؤتمر "SIGGRAPH"، إلى مستقبل يمكن فيه لأدوات الذكاء الاصطناعي من ميتا، أن تساعد الشركات الصغيرة والمبدعين، وتولد "نسخ رقمية ذكية تعمل كوكلاء افتراضيين يمثلونهم".
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وبحسب موقع "أكسيوس" تقدم نظرة زوكربيرغ نظرة مغايرة للمخاوف الشائعة حول الذكاء الاصطناعي، موضحا أنه بينما يسود القلق من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يهدد فرص العمل، يرى زوكربيرج إمكانية استخدامه لتمكين الأفراد والشركات.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، أنه سيكون بإمكان هذه النسخ أو التوائم الرقمية، الرد على الرسائل المباشرة والدردشة مع المتابعين وأداء مهام أخرى"، مضيفا  "الأمر الجميل الآخر هو تمكين الناس من بناء وكلاء رقميين مدربين على مواد تمثلهم بالطريقة التي يريدونها".

وأشار إلى أنه سيكون بإمكان المستعملين "إنشاء وكلائهم الخاصين لجميع أنواع الاستخدامات المختلفة. سيكون بعضها أشياء مفيدة مخصصة.. وبعضها سيكون للترفيه".

وقد يتم استخدام كل هذه البيانات أيضا من قبل منصات ميتا لتوليد المحتوى بشكل فوري، بهدف تعزيز تفاعل المستخدمين وزيادة مشاركتهم على منصات الشركة.

ووفقا لأكسيوس، تحمل رؤية مارك زوكربيرج لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإبداع جانبا إيجابيا، إذ أن هذه التقنيات ستساعد المبدعين المنهكين على تخفيف عبء العمل وتحسين التواصل مع جمهورهم.

لكن على الجهة المقابلة، فإنه مع زيادة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، قد يواجه المبدعون، منافسة أشد وضغوطا متزايدة لتطوير استراتيجياتهم وإنتاجيتهم. (الحرة)
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