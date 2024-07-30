32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
جديد "ميتا".. ستمكّن المستخدمين من إنشاء توائمهم الرقمية!
Lebanon 24
30-07-2024
|
02:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك" والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، عن أهمية الذكاء الاصطناعي. وأشار في حوار موسع حول الذكاء الاصطناعي مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ، الاثنين بعد الظهر في مؤتمر "SIGGRAPH"، إلى مستقبل يمكن فيه لأدوات الذكاء الاصطناعي من ميتا، أن تساعد الشركات الصغيرة والمبدعين، وتولد "نسخ رقمية ذكية تعمل كوكلاء افتراضيين يمثلونهم".
Advertisement
وبحسب موقع "أكسيوس" تقدم نظرة زوكربيرغ نظرة مغايرة للمخاوف الشائعة حول الذكاء الاصطناعي، موضحا أنه بينما يسود القلق من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يهدد فرص العمل، يرى زوكربيرج إمكانية استخدامه لتمكين الأفراد والشركات.
واعتبر الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، أنه سيكون بإمكان هذه النسخ أو التوائم الرقمية، الرد على الرسائل المباشرة والدردشة مع المتابعين وأداء مهام أخرى"، مضيفا "الأمر الجميل الآخر هو تمكين الناس من بناء وكلاء رقميين مدربين على مواد تمثلهم بالطريقة التي يريدونها".
وأشار إلى أنه سيكون بإمكان المستعملين "إنشاء وكلائهم الخاصين لجميع أنواع الاستخدامات المختلفة. سيكون بعضها أشياء مفيدة مخصصة.. وبعضها سيكون للترفيه".
وقد يتم استخدام كل هذه البيانات أيضا من قبل منصات ميتا لتوليد المحتوى بشكل فوري، بهدف تعزيز تفاعل المستخدمين وزيادة مشاركتهم على منصات الشركة.
ووفقا لأكسيوس، تحمل رؤية مارك زوكربيرج لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإبداع جانبا إيجابيا، إذ أن هذه التقنيات ستساعد المبدعين المنهكين على تخفيف عبء العمل وتحسين التواصل مع جمهورهم.
لكن على الجهة المقابلة، فإنه مع زيادة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، قد يواجه المبدعون، منافسة أشد وضغوطا متزايدة لتطوير استراتيجياتهم وإنتاجيتهم. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة وائل كفوري يُؤذن... شاهدوا ما فعله خلال حفله في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة وائل كفوري يُؤذن... شاهدوا ما فعله خلال حفله في بيروت (فيديو)
08:00 | 2024-07-29
29/07/2024 08:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيد وجرحى.. غارة عنيفة تهزّ النبطية وهذا ما استهدفته!
Lebanon 24
شهيد وجرحى.. غارة عنيفة تهزّ النبطية وهذا ما استهدفته!
11:14 | 2024-07-29
29/07/2024 11:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يُقيّد "الرد الإسرائيليّ ضد لبنان"؟ معطيات مهمة جداً!
Lebanon 24
ما الذي يُقيّد "الرد الإسرائيليّ ضد لبنان"؟ معطيات مهمة جداً!
11:00 | 2024-07-29
29/07/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها مواطنون في لبنان.. إليكم قوتها!
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها مواطنون في لبنان.. إليكم قوتها!
15:06 | 2024-07-29
29/07/2024 03:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بجلطة دماغية... العميد المتقاعد أمين حطيط في ذمة الله
Lebanon 24
أُصيب بجلطة دماغية... العميد المتقاعد أمين حطيط في ذمة الله
10:38 | 2024-07-29
29/07/2024 10:38:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:52 | 2024-07-30
اليوم الثلاثاء.. عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض!
02:50 | 2024-07-30
هل تتآمر شركات التكنولوجيا على ترامب؟ تقرير يكشف ما يجري في الكواليس
00:36 | 2024-07-30
حاسوب جديد من Lenovo.. تعرفوا الى مواصفاته الممتازة
23:00 | 2024-07-29
إليكم أفضل أجهزة الشحن اللاسلكية لعام 2024
15:22 | 2024-07-29
لزيادة التفاعل.. ميزة جديدة من واتساب
14:28 | 2024-07-29
آبل تُطلق فرصة تجربة "iPhone AI"
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
30/07/2024 12:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
30/07/2024 12:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
30/07/2024 12:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24