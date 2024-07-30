28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من Apple Music للفنانين.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
30-07-2024
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرحت أبل ميزة جديدة لمنصة Apple Music for Artists في الوقت الحالي، تمكن الفنانين من رؤية "متى وأين" يتم تشغيل موسيقاهم على محطات الراديو حول العالم.
قامت أبل بتفصيل الميزة الجديدة في منشور على موقع iTunes Connect، وتوضح شركة كوبرتينو أنه يمكن للموسيقيين الآن معرفة متى وأين يتم تشغيل موسيقاهم، وستكون المعلومات متاحة في عرض الملصق الخاص بـ Apple Music للفنانين، البيانات متاحة من 40.000 محطة إذاعية ومن أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
Advertisement
لدى أبل أيضًا مقال يشرح التحليلات الخاصة بالموسيقيين والفنانين في عالم الموسيقى، ويمكنك رؤية تقارير حول عدد من المسرحيات ومقاطع Shazams والآن الدورات الإذاعية.
تذكر أبل أيضًا أنها تقدم "تجربة تشغيل راديو متميزة" تأتي من خلال برنامج Apple Music Partner الخاص بها، إذا كنت جزءًا من برنامج الشريك هذا، فستتمكن من رؤية المزيد من رؤى الراديو الموسعة والعميقة، ومن هناك، يمكنك أيضًا الاطلاع على بيانات الدوران من البلدان حسب السوق وفترة اليوم والمحطة والفنان والأغنية، ويمكن للفنانين أيضًا إنشاء "تقارير بث مخصصة".
(اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة
غارة على حارة حريك تستهدف قياديا في "حزب الله".. إسرائيل تُعلن انتهاء العملية وأميركا تعلّق
Lebanon 24
غارة على حارة حريك تستهدف قياديا في "حزب الله".. إسرائيل تُعلن انتهاء العملية وأميركا تعلّق
12:50 | 2024-07-30
30/07/2024 12:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ابلغه وهاب لبعض المقربين منه
Lebanon 24
هذا ما ابلغه وهاب لبعض المقربين منه
01:30 | 2024-07-30
30/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعتداء على إعلامية و"طردها" من الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الإعتداء على إعلامية و"طردها" من الضاحية الجنوبية
13:27 | 2024-07-30
30/07/2024 01:27:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "ضربة الضاحية"... هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
بعد "ضربة الضاحية"... هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
13:15 | 2024-07-30
30/07/2024 01:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات حاسمة في لبنان.. إسرائيل تتحضر لـ"الضربة" و "الحزب" يُحرّك صواريخه!
Lebanon 24
لحظات حاسمة في لبنان.. إسرائيل تتحضر لـ"الضربة" و "الحزب" يُحرّك صواريخه!
16:50 | 2024-07-29
29/07/2024 04:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2024-07-30
ظاهرة فلكية مميزة تزيّن السماء.. ماذا سيحصل الليلة؟
05:52 | 2024-07-30
اليوم الثلاثاء.. عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض!
02:50 | 2024-07-30
هل تتآمر شركات التكنولوجيا على ترامب؟ تقرير يكشف ما يجري في الكواليس
02:05 | 2024-07-30
جديد "ميتا".. ستمكّن المستخدمين من إنشاء توائمهم الرقمية!
00:36 | 2024-07-30
حاسوب جديد من Lenovo.. تعرفوا الى مواصفاته الممتازة
23:00 | 2024-07-29
إليكم أفضل أجهزة الشحن اللاسلكية لعام 2024
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
30/07/2024 22:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
30/07/2024 22:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
30/07/2024 22:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24