شاهد الأماكن الأكثر ظلاماً على القمر







وهذه المشاهد الجديدة هي ثمار ShadowCam، وهي أداة قدمتها وكالة ناسا لـ Danuri، المركبة الفضائية الكورية الجنوبية التي وصلت إلى القمر في كانون الأول الماضي، وفق ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز".

Advertisement ووفق الصور هذه الظلال ليست سوداء تماما في بعض الأحيان، ينعكس ضوء الشمس عن الأرض إلى الحفرة، ثم يرتد إلى الأعلى. نشرت وكالة ناسا صوراً التقطتها كاميرا جديدة للقمر تظهر لأول مرة الأماكن الأكثر ظلاماً على سطحه، الأمر الذي لم يكن متاحاً في السابق.وهذه المشاهد الجديدة هي ثمار ShadowCam، وهي أداة قدمتها وكالة ناسا لـ Danuri، المركبة الفضائية الكورية الجنوبية التي وصلت إلى القمر في كانون الأول الماضي، وفق ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز".ووفق الصور هذه الظلال ليست سوداء تماما في بعض الأحيان، ينعكس ضوء الشمس عن الأرض إلى الحفرة، ثم يرتد إلى الأعلى.







وتضاء صور أخرى بضوء الأرض وضوء الشمس الذي ينعكس عن الأرض باتجاه القمر، وهذا يكفي لتفتيح الحفر المظللة قليلا.



في حين أن البصريات في ShadowCam متطابقة تقريبا مع تلك الموجودة في كاميرا Lunar Reconnaissance Orbiter، فإن الأداة الجديدة تلتقط صورا طويلة للغاية حيث يصبح الظلام غير المرئي مرئيا. وتضاء صور أخرى بضوء الأرض وضوء الشمس الذي ينعكس عن الأرض باتجاه القمر، وهذا يكفي لتفتيح الحفر المظللة قليلا.في حين أن البصريات في ShadowCam متطابقة تقريبا مع تلك الموجودة في كاميرا Lunar Reconnaissance Orbiter، فإن الأداة الجديدة تلتقط صورا طويلة للغاية حيث يصبح الظلام غير المرئي مرئيا.





ويشير السهم في الصورة أدناه إلى مسار صخرة تتدحرج أسفل منحدر داخل فوهة شاكلتون. ويشير السهم في الصورة أدناه إلى مسار صخرة تتدحرج أسفل منحدر داخل فوهة شاكلتون.