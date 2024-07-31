نظرة على ذكاء "Siri" الأكثر ذكاءً.. ما الجديد؟

أشار موقع "the verge" إلى أنّه في أحدث معاينة للمطورين لنظام التشغيل iOS 18، أصبح Siri متوهجًا. على سبيل المثال، يتوهج الهاتف بالكامل حول الحواف عند استدعاء Siri.



وأشار الموقع إلى أن شاشة البداية تعيدك إلى المساعد الافتراضي بمجرد تمكين "Apple Intelligence"، وهو إصدار مبكر منه أصبح متاحا الآن على "iPhone 15 Pro" و"Pro Max" في إصدار تجريبي للمطورين.

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ولا يزال تحديث "Siri AI" الكبير على بعد أشهر، إذ يأتي هذا الإصدار بتحسينات كبيرة لفهم اللغة، ولكن التحديثات المستقبلية ستضيف ميزات مثل التركيز بما يظهر على شاشتك والقدرة على اتخاذ إجراء نيابة عنك.



ومع ذلك، فإن التحسينات التي أدخلتها Siri في هذا التحديث مفيدة. فالنقر على أسفل الشاشة مرتين سيظهر طريقة جديدة للتفاعل مع المساعد، من خلال النص. كما أصبح أفضل بكثير في تحليل اللغة الطبيعية، حيث ينتظر بصبر أكبر أثناء التردد واستخدام التعبيرات.

ولفت الموقع، إلى أن هناك تطور في المحاولة الصادقة التي تبذلها شركة AI لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني الترويجية، ومحاولة استخراج أجزاء مفيدة من التفاصيل، إذ إن هذه التفاصيل كانت دقيقة، مفيدة في حالات قليلة وغير ضارة في أسوأ الأحوال. وكانت رسائل البريد الإلكتروني التي أعطتها أولوية مهمة حقًا، وهو أمر واعد. (the verge)