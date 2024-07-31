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تكنولوجيا وعلوم

"شاومي" تقوم بتحديث مركز الأمان الخاص بها.. هذا ما تضمنه

Lebanon 24
31-07-2024 | 23:00
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ذكرت تقارير أن شركة "شاومي" قامت بتحديث مركز الأمان الخاص بها لتوفير معلومات رسمية حول سياسة التحديث التي تنتهجها الشركة لأجهزتها العالمية. وفي حين لا تزال شركة "شاومي" متأخرة عن "سامسونغ" و"غوغل"، فإنها تعد بتقديم تصحيحات أمنية لمدة خمس سنوات لبعض أجهزتها، على قدم المساواة مع "OnePlus".
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وفقًا للصفحة الرسمية، ستتلقى هواتف "شاومي" الأكثر تميزًا فقط خمس سنوات من الدعم. ويشمل ذلك Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Ultra وXiaomi 13 وXiaomi 13 Pro و Xiaomi 13 Ultra . ويكمل كل من "Xiaomi 13T" و "13T Pro" القائمة القصيرة إلى حد ما.

ومع ذلك، يتم فرض رسوم على عدد أكبر من الهواتف للحصول على أربع سنوات من التحديثات، بما في ذلك أجهزة مثل Xiaomi 12T وXiaomi 12T Pro وXiaomi 13 Lite وXiaomi 12 وXiaomi 12 Pro. ومن المثير للاهتمام أن العديد من الأجهزة متوسطة المدى وحتى الأجهزة الاقتصادية تحصل على دعم متطابق.
 
بالتوازي، تتلقى Poco F6 وPoco M6 وجميع هواتف سلسلة Redmi Note 13 ( اشتر من أمازون ) وRedmi 12 5G وRedmi 12C وRedmi Note 12 وحتى Redmi 12 أربع سنوات من الدعم. (NoteBookCheck)

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