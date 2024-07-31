28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"شاومي" تقوم بتحديث مركز الأمان الخاص بها.. هذا ما تضمنه
Lebanon 24
31-07-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت تقارير أن شركة "شاومي" قامت بتحديث مركز الأمان الخاص بها لتوفير معلومات رسمية حول سياسة التحديث التي تنتهجها الشركة لأجهزتها العالمية. وفي حين لا تزال شركة "شاومي" متأخرة عن "سامسونغ" و"غوغل"، فإنها تعد بتقديم تصحيحات أمنية لمدة خمس سنوات لبعض أجهزتها، على قدم المساواة مع "OnePlus".
Advertisement
وفقًا للصفحة الرسمية، ستتلقى هواتف "شاومي" الأكثر تميزًا فقط خمس سنوات من الدعم. ويشمل ذلك Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Ultra وXiaomi 13 وXiaomi 13 Pro و Xiaomi 13 Ultra . ويكمل كل من "Xiaomi 13T" و "13T Pro" القائمة القصيرة إلى حد ما.
ومع ذلك، يتم فرض رسوم على عدد أكبر من الهواتف للحصول على أربع سنوات من التحديثات، بما في ذلك أجهزة مثل Xiaomi 12T وXiaomi 12T Pro وXiaomi 13 Lite وXiaomi 12 وXiaomi 12 Pro. ومن المثير للاهتمام أن العديد من الأجهزة متوسطة المدى وحتى الأجهزة الاقتصادية تحصل على دعم متطابق.
بالتوازي، تتلقى Poco F6 وPoco M6 وجميع هواتف سلسلة Redmi Note 13 ( اشتر من أمازون ) وRedmi 12 5G وRedmi 12C وRedmi Note 12 وحتى Redmi 12 أربع سنوات من الدعم. (NoteBookCheck)
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
Lebanon 24
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
05:17 | 2024-07-31
31/07/2024 05:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف قصفت إسرائيل الضاحية؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف "مفاجأة"!
Lebanon 24
كيف قصفت إسرائيل الضاحية؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف "مفاجأة"!
05:31 | 2024-07-31
31/07/2024 05:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
01:15 | 2024-07-31
31/07/2024 01:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر.. جورجينا رودريغيز تستمتع بوقتها على البحر مع رونالدو في اسبانيا (فيديو)
Lebanon 24
بملابس البحر.. جورجينا رودريغيز تستمتع بوقتها على البحر مع رونالدو في اسبانيا (فيديو)
04:55 | 2024-07-31
31/07/2024 04:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا الصورة الحقيقية لفؤاد شكر.. هكذا ظهر بـ"البزة العسكرية"!
Lebanon 24
شاهدوا الصورة الحقيقية لفؤاد شكر.. هكذا ظهر بـ"البزة العسكرية"!
12:03 | 2024-07-31
31/07/2024 12:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:30 | 2024-07-31
نظرة على ذكاء "Siri" الأكثر ذكاءً.. ما الجديد؟
14:39 | 2024-07-31
"Nothing" تُطلق هاتفها الجديد.. هذا ما كشفته عن دقة الكاميرا
12:21 | 2024-07-31
في حال نسيت رمز الدخول.. هكذا تستطيع فتح هاتف الآيفون
08:10 | 2024-07-31
ابتكار "لاصق حراري" يحمي البطاريات من الصقيع
04:30 | 2024-07-31
حرب الجيل السادس بدأت: مخاوف وتحديات عالمية جديدة
03:09 | 2024-07-31
أرباح سامسونغ التشغيلية تقفز.. كم بلغت؟
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
01/08/2024 07:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
01/08/2024 07:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
01/08/2024 07:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24