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تكنولوجيا وعلوم
أنيقة ومتطورة... روسيا تكشف عن سيارة "Moskvich 8" الجديدة
Lebanon 24
02-08-2024
|
09:26
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كشف مصنع "موسكفيتش" الروسي عن سيارة "Moskvich 8" الجديدة التي صممت لتكون مركبة عائلية أنيقة ومتطورة.
وتأتي السيارة كنسخة مطورة لسيارات Sehol X8 Plus-JAC، لكنها حصلت على تعديلات خارجية وداخلية لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية والراحة.
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وحصلت السيارة على واجهة أمامية مميزة التصميم، وجهّزت بمصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة، وزودت قمرتها بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ7 ركاب، وجهزت المقاعد بأنظمة تحكم كهربائية وأنظمة تدفئة.
وجهّزت واجهة القيادة في هذه السيارة بشاشتين، واحدة تستخدم كلوحة عدادات رقمية، وشاشة تعمل. باللمس، مقاس 12.3 بوصة، يمكنها الاقتران مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto.
وتأتي المركبة بطول 4 أمتار و82 سم، والمسافة بين قاعدتي العجلات فيها 283 سم، كما جهّزت بمحرك GDI بقوة 174 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات.
ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة في الأسواق الروسية قبل نهاية العام الجاري، ويتوقع أن يكون سعرها نحو 2.5 مليون روبل.
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