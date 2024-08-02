روبوت يؤدي مهمة غير متوقعة.. إقرأوا هذا الخبر

لا شك أن الجراحات الروبوتية حققت نقلة كبيرة في المجال الطبي، والجديد إطلاق روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي يؤدي مهام طبيب الأسنان بشكل أسرع وأدق على حد قول الشركة المصنعة لهذا الروبوت.



Advertisement ووصفت شركة "بيرسيبتيف" الأميركية الروبوت الذي أطلقته بأنه "أول نظام طب أسنان آلي بالكامل مصمم للعمل بشكل أسرع من طبيب الأسنان البشري".



وحاولت تدعيم ادعائها من خلال نشرها مقطع فيديو تفصيلي يوثق لحظة قيام الروبوت بأول عملية كاملة لمريض بشري.



وفي المقطع، يتولى الروبوت إحداث تجويف لتحضير السن من أجل تركيب التاج، وهو من أبرز تخصصاته، حسب الشركة الأميركية التي يقع مقرها في بوسطن. ووصفت شركة "بيرسيبتيف" الأميركية الروبوت الذي أطلقته بأنه "أول نظام طب أسنان آلي بالكامل مصمم للعمل بشكل أسرع من طبيب الأسنان البشري".وحاولت تدعيم ادعائها من خلال نشرها مقطع فيديو تفصيلي يوثق لحظة قيام الروبوت بأول عملية كاملة لمريض بشري.وفي المقطع، يتولى الروبوت إحداث تجويف لتحضير السن من أجل تركيب التاج، وهو من أبرز تخصصاته، حسب الشركة الأميركية التي يقع مقرها في بوسطن.







آلية عمل الروبوت

ومن خلال تزويده بماسح ضوئي، يمكن للروبوت تشكيل صورة ثلاثية الأبعاد للفم، بما في ذلك الأسنان واللثة والأعصاب تحت سطح السن، باستخدام التصوير المقطعي البصري (OCT)، بدلاً من الاعتماد على الأشعة السينية الضارة المستخدمة عادة في عيادات أطباء الأسنان حول العالم.



وتتيح هذه الصورة اكتشاف التجاويف بشكل دقيق، كمرحلة أساسية قبل أن يتولى الروبوت بذراعيه الآليتين إجراء كل عمليات طب الأسنان بسرعة ودقة "لا مثيل لها"، حسب وصف الشركة الأمريكية.



مميزات الروبوت

أما عن الأهمية الأبرز لهذا الروبوت، فاعتبرت الشركة أنه استطاع تقليص مدة تركيب التاج إلى 15 دقيقة، وهي عادة عملية تستغرق زيارتين إلى طبيب الأسنان، تدوم كل منهما ساعة على الأقل.

وإضافة إلى ميزة الوقت، أكدت الشركة أن الروبوت "آمن جداً ولا مجال للخطأ فيه حتى في أكثر الظروف خوفاً وحركة من المريض".



ثورة في طب الأسنان

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور كريس سيريلو أن الروبوت يشكل أول إجراء آلي آمن لطب الأسنان في العالم.



واعتبر أنه يعزز دقة وكفاءة عمليات الجراحية للأسنان، ويتيح الوصول إلى رعاية أفضل في هذا المجال، مما يحسن تجربة المريض والنتائج السريرية.

وأوضح أن الجهاز قيد التطوير حالياً، على أمل أن يكون متاحاً للأسواق قريباً، بانتظار الانتهاء من الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لهذا النظام.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذه الشركة تحظى بدعم كبير من طبيب الأسنان الأمريكي الشهير إدوارد زوكربيرغ، والد رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ. (24)