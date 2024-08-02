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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة تهمّكم على "واتسآب".. ما هي؟

Lebanon 24
02-08-2024 | 16:00
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يخطط تطبيق "واتس آب" إضافة ميزة جديدة تسمى "النقر المزدوج" تتيح للمستخدمين الرد بسرعة على الرسائل، وذلك على غرار تطبيق "إنستغرام".

ولا تزال هذه الميزة في مرحة الاختبار لدى أجهزة أندرويد، حيث يتيح الإصدار التجريبي عبر الدعوات المحدودة والانضمام لبرنامج "WhatsApp Android beta" تجربة الميزة الجديدة، حسب موقع "WABetainfo".
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وتتيح هذه الميزة الرد بسرعة على الرسائل، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF، دون مغادرة شاشة الدردشة، ما يجعل المشاركة والتفاعل أسهل وأكثر ملاءمة.

ويستطيع المستخدمون القيام من خلال هذه الميزة إضافة ردود أفعال سريعة على الرسائل المستلمة، للتعليق على الصور، أوبعض مقاطع الفيديو، أو الصور المتحركة على أن يكون الرد مباشرة من خلال شاشة العرض.

وعلى غرار إنستغرام، تتم الردود السريعة من خلال الرموز التعبيرية بشكل قلب.

وفي حال أراد المستخدم استخدام رمز تعبيري مختلف غير القلب، فيسظل بحاجة إلى الضغط لفترة طويلة على الرسالة لفتح شريط التفاعل واختيار الرمز التعبيري المفضل لديه.

ولا تزال هذه الميزة في مرحلة تجريبية حالياً، ومن المتوقع أن تكون متاحة لجميع المستخدمين في الأسابيع أو الأشهر القادمة. (24)
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