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تكنولوجيا وعلوم

"كأنها طيور".. درونات استطلاعية صينية جديدة هذه ميزاتها (صور)

Lebanon 24
03-08-2024 | 03:00
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تمكن سلاح مشاة البحرية في الجيش الصيني من الحصول على درونات استطلاعية جديدة، تبدو وكأنها طيور حقيقية.

ويظهر في إحدى الفيديوهات التي تداولتها مواقع الإنترنت تدريبات لإحدى وحدات مشاة البحرية في الجيش الصيني على استخدام هذه الدرونات، وكيف أن الطائرة حلّقت بسلاسة ورفرفت بجناحيها لتبدو من بعيد وكأنها طائر حقيقي.
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ولم يتم الإبلاغ عن نوع هذه الدرونات وخصائصها، لكن تم عرضها لإظهارها على أنها موجودة في خدمة الجيش الصيني.

وتعمل الصين على تطوير مثل هذه الدرونات منذ سنوات، ففي عام 2018  أشارت بعض المصادر إلى أن الجيش الصيني يطور طائرات مسيرة على شكل طيور في إطار برنامج حكومي يحمل الاسم الرمزي "الحمامة".

وفي عام 2022 ابتكر مهندسون صينيون طائرة مسيرة على شكل طائر، وزنها 1600 غ، وباع جناحيها 2م تقريبا، وتمكنت هذه المسيّرة من التحليق في الهواء لمدة ساعة ونصف.

وتقوم العديد من البلدان بتصنيع طائرات استطلاعية بدون طيار تشبه الطيور، لكن معظمها لها أجنحة ثابتة وتدفع في الهواء بواسطة المراوح، مثل طائرة المراقبة الهولندية بدون طيار Evolution Eagle التي أتت على شكل نسر كبير، لكن هذه الدرونات لا تظهر وكأنها تشبه الطيور بشكل كامل إلا إذا حلقت على مسافة بعيدة من الموقع الذي يراد رصده.(روسيا اليوم)

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