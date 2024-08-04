روبوتات في دبي تدخل ميدان العمل.. هذه قيمة عقودهم!

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بدأت شركة متخصصة في إمارة دبي، في توظيف "الروبوتات" بعقود يومية وشهرية وسنوية، أو إتاحة الخيار لتمتلك الروبوت الموظف الخاص بك، والمبرمج لأداء المهام المطلوبة، بكل خصوصية واحترافية، والتحدث باللغات التي تريدها.وتتنوع مهام الموظفين الروبوتات، بين الاستقبال وخدمة العملاء، والإجابة عن مختلف الاستفسارات وحجز المواعيد، وموظفي التوصيل، وتقديم الأطعمة والتنظيف، وصولاً إلى التعقيم والتصنيع.كما يمكن الاستعانة بها في أجنحة المعارض والحفلات الترفيهية والمناسبات الأسرية، لممارسة الرقص، وإلقاء عبارات الترحيب، والإرشاد إلى المواقع المختلفة.وكذلك تدريس الأطفال ودعم العملية التعليمية في المدارس، ودعم أصحاب الهمم في تنقلاتهم، عبر دفع عرباتهم خلال التنقل.ويعد روبوت "ووكر"، وهو الأحدث من بين الموظفين المتاحين، رفيقك الذكي المرن فهو روبوت ذو قدمين، سيصبح يوماً ما جزءاً لا غنى عنه من أسرتك، ويبلغ طول الإصدار الجديد منه (1.45 متر) ويزن 170 رطلاً (77 كلغ)، وهو أكثر تقدماً من أي وقت مضى، بما في ذلك الأذرع والأيدي، مع القدرة على الإمساك بالأشياء والتعامل معها، وجذع مصقول مع تحسين التوازن الذاتي، وهو سلس وخفيف الوزن.ويتميز بقدرته على المشي المستقر في البيئات الصعبة، والتفاعل المتعدد الوسائط، بما في ذلك الصوت والرؤية واللمس. ويضم 36 مشغلاً عالي الأداء، ومجموعة كاملة من أنظمة الاستشعار التي تعمل معاً لضمان المشي بسلاسة وسرعة، كما يمكنه مساعدة المستخدمين على التحكم في المعدات المنزلية الشائعة، مثل الإضاءة والأجهزة والمقابس الكهربائية، ما يعزز السلامة والراحة. (الخليج)