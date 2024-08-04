Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بشكل مفاجئ.. "ماك آب ستور" تحذف "إكس" من متجرها

Lebanon 24
04-08-2024 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1230280-638583945165565025.jpg
Doc-P-1230280-638583945165565025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذف تطبيق منصة إكس، من متجر التطبيقات "ماك آب استور" لآبل، ما يشير إلى شطب التطبيق رسمياً من المتجر.

وذكر موقع  تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا أنه عند البحث عن التطبيق عبر إكس أو تويتر، لا يظهر شيء، وعند محاولة الدخول إلى موقع تنزيل التطبيق عبر أجهزة آبل، لا يفتح الموقع، وستظهر رسالة تقول إنه لم يعد متاحاً.
Advertisement
في الوقت نفسه قال مستخدمون لديهم نسخة بالفعل من التطبيق إنهم يستخدمونه بطريقة طبيعية، في حين قال آخرون إن استخدام نسخة الكمبيوتر اللوحي آيباد مع ماك أو.إس يمكن أن يسبب مشاكل.
إكس لم يعد متاحاً
ولم تؤكد إكس  حذف التطبيق من متجر آب ستور ولم ترد على طلب موقع تك كرانش التعليق.
ويمكن أن يمثل اليوم نهاية تطبيق إكس لأجهزة ماك، بعد أن اشتكى الكثير من مستخدميها من مشاكل فيه.

وبعد قرار ماسك تغيير تويتر إلى إكس في 2023، استخدم الاسم الجديد في مختلف المنصات والمتاجر الإلكترونية ماعدا آب ستور الذي لم ينشر تحديثاً للتطبيق منذ نحو عام.
ولم يتضح حتى الآن إذا كانت لإكس خطط لتعطيل وظائف التطبيق على أجهزة ماك بالكامل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2024-08-04
14:00 | 2024-08-04
10:35 | 2024-08-04
10:24 | 2024-08-04
08:43 | 2024-08-04
05:34 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24