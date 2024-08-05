درون "يوم القيامة".. هذا ما يميّزها عن سواها

طور خبراء روس درون FPV جديد، أطلق عليه تسمية "يوم القيامة".

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وقال مدير عام مركز التكنولوجيات غير المأهولة دميتري كوزياكين إن مسيرة الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي تم تطويرها في إطار برنامج "خروست"، وتخصص لقياس مستوى التلوث الإشعاعي للمناطق التي تعرضت لضربة نووية، وكذلك معالجة الأوضاع الإشعاعية الكيميائية والبيولوجية في مدن ومناطق تتوفر فيها جيوب للتلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي وذلك بواسطة مستشعرات إشعاعية وكيميائية خاصة.ويتراوح مدى عمل درون "يوم القيامة " بين 500 و2000 متر. أما فترة البقاء في الجو مع القيام بمناورات نشيطة فتبلغ 20 دقيقة.