Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

درون "يوم القيامة".. هذا ما يميّزها عن سواها

Lebanon 24
05-08-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1230770-638584980773971172.jpg
Doc-P-1230770-638584980773971172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طور خبراء روس درون FPV جديد، أطلق عليه تسمية "يوم القيامة".

وقال مدير عام مركز التكنولوجيات غير المأهولة دميتري كوزياكين إن مسيرة الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي تم تطويرها في إطار برنامج "خروست"، وتخصص لقياس مستوى التلوث  الإشعاعي للمناطق التي تعرضت لضربة نووية، وكذلك معالجة الأوضاع الإشعاعية الكيميائية والبيولوجية في مدن ومناطق تتوفر فيها جيوب للتلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي وذلك بواسطة مستشعرات إشعاعية وكيميائية خاصة.
Advertisement


ويتراوح مدى عمل درون "يوم القيامة " بين 500 و2000 متر. أما فترة البقاء في الجو مع القيام بمناورات نشيطة فتبلغ 20 دقيقة.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:50 | 2024-08-06
12:12 | 2024-08-05
08:49 | 2024-08-05
07:00 | 2024-08-05
03:17 | 2024-08-05
23:00 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24