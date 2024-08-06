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تكنولوجيا وعلوم
متى تطرح أبل هاتف iPhone 16؟
Lebanon 24
06-08-2024
|
12:12
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تطلق أبل عادةً أجهزة iPhone في أيلول، ولكن كانت هناك شائعات عن تأخير بسبب مشكلات مع Apple Intelligence، ومع ذلك، وفقًا لتقرير حديث لمارك جورمان وهو مصدر موثوق للغاية في تسريبات أبل، فإن هذه المخاوف لن تؤثر على الجدول الزمني، وفقاً لموقع indiatoday.
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أكد جورمان أنه على الرغم من التأخير في Apple Intelligence، فإن سلسلة iPhone 16 لا تزال من المقرر إطلاقها في سبتمبر، ويتماشى هذا مع الجدول الزمني المعتاد لشركة أبل، مما يطمئن المعجبين ومراقبي الصناعة بأن الجيل التالي من أجهزة iPhone سيتم إطلاقه في الوقت المحدد، ويجلب تأكيد جورمان الوضوح وسط تكهنات سابقة بتأجيل الإطلاق.
أعلنت أبل سابقًا أن Apple Intelligence، المخطط لها في البداية لإصدار iOS 18 في أيلول، وقد تم دفعها إلى iOS 18.1، ويعني هذا التأخير أن ميزة البرنامج الجديدة لن تكون متاحة في وقت إطلاق iPhone 16، ومن المتوقع أن تكون Apple Intelligence نقطة بيع مهمة لجهاز iPhone 16، خاصة وأن طرازات iPhone 15 Pro من الدرجة الأولى فقط تدعم حاليًا ميزات مماثلة.
أفاد جورمان أن إطلاق iPhone 16 من المرجح أن يحدث في نفس الوقت تقريبًا من العام الماضي، حيث يُعد العاشر من سبتمبر تاريخًا محتملًا، وسيحتاج المستخدمون إلى تحديث أجهزتهم الجديدة إلى iOS 18.1 في أكتوبر للوصول إلى المجموعة الكاملة من ميزات Apple Intelligence.
أرجأت أبل إصدارات iPhone عندما لم تكن ميزات البرنامج الرئيسية جاهزة، على سبيل المثال، تأخر iPhone 4S حتى تشرين الأول لأن Siri و iCloud لم يكونا جاهزين للإصدار في يونيو، على الرغم من هذه السابقة، قررت أبل عدم تأخير إطلاق iPhone 16 هذا العام. (اليوم السابع)
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