ميزة جديدة من واتساب.. تعرفوا عليها

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بعد تقديم ميزات Meta AI المتعددة، ورد أن واتساب يعمل على ميزة وضع الدردشة الصوتية للتواصل مع Meta AI، سيمكن هذا الوضع المبتكر المستخدمين من التفاعل مع Meta AI بطريقة أكثر بديهية وسرعة من خلال التفاعلات الصوتية في الوقت الفعلي، مما يسمح بالتواصل بدون استخدام اليدين.ويسهل هذا التحسين نقل المعلومات أو الاستفسارات مباشرة عبر الصوت، مما يبسط تجربة المستخدم، ويعمل واتساب على تعزيز تكامله مع Meta AI من خلال التطورات الجارية في إصدار iOS التجريبي، مع خطط لتقديم خيارات تخصيص إضافية، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربة chatbot الخاصة بهم وتبسيط المحادثات التي يقودها الذكاء الاصطناعي.ووفقًا لتقرير WABetaInfo، ستعزز هذه الميزة القادمة تجربة المستخدم من خلال إضافة قدرات مثل تشغيل التسميات التوضيحية والنصوص المكتوبة، وستحول هذه الكلام إلى نص في المحادثة مع chatbot، ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من صعوبات في السمع أو أولئك الذين يفضلون الاتصال المرئي، لأنها توفر بديلاً للتفاعلات السمعية وتسمح لهم بالتفاعل مع Meta AI بطريقة أكثر راحة وسهولة.وعلاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون من تكوين إخراج الكلام من Meta AI وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية، ويتضمن ذلك خيارات مثل الوضع الكامل والموجز. يتيح الوضع الكامل لـ Meta AI تقديم إجابات متعمقة ومفصلة، مثالية للأسئلة المعقدة أو المواقف التي تتطلب معلومات مفصلة.وعلى النقيض من ذلك، يسمح الوضع المختصر لـ Meta AI بتقديم إجابات موجزة ومباشرة، تلبي احتياجات المستخدمين الذين يفضلون التفاعلات السريعة والفعالة دون تفصيل غير ضروري، ويهدف هذا التخصيص الجديد إلى مساعدة المستخدمين على جعل تجربة الاتصال أكثر طبيعية وشخصية في المستقبل، وتخصيص التفاعل لاحتياجاتهم المحددة.وتهدف الترقية القادمة الجديدة إلى إنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين، وستسمح الميزة القادمة للمستخدمين بالتقاط مجموعة واحدة من الصور، والتي سيتم إنشاؤها بمساعدة Meta AI، ويجب على المستخدمين التقاط صور إعداد سيتم تحليلها لإنشاء هذه الصور، مما يضمن تمثيل الصور المولدة لمظهرهم بدقة.ومن الجدير بالذكر أن المستخدمين سيحتفظون بالسيطرة الكاملة على هذه الميزة، حيث يمكنهم حذف صور الإعداد الخاصة بهم في أي وقت من خلال إعدادات Meta AI.ويمكن للمستخدمين أن يطلبوا من Meta AI إنشاء صورة عن طريق كتابة "تخيلني" في دردشة Meta AI، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من استخدام هذه الميزة في الدردشات الأخرى عن طريق كتابة "@Meta AI imagine me".وتجدر الإشارة إلى أن Meta AI لا يمكنه قراءة الرسائل الأخرى، حيث تتم معالجة الأمر بشكل منفصل، وسيتم مشاركة رسالة الصورة الناتجة تلقائيًا في المحادثة بواسطة التطبيق، مما يضمن الحفاظ على خصوصية المستخدم دائمًا. (اليوم السابع)