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تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تبتكر بطاريات جديدة غير مسبوقة.. تعرّفوا اليها
Lebanon 24
07-08-2024
|
02:30
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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، أن سامسونغ ابتكرت بطاريات بمواصفات غير مسبوقة، ستحدث نقلة نوعية في عالم السيارات الكهربائية.
وتبعا لموقع SamMobile فإن المختصين في شركة Samsung SDI تمكنوا من تطوير بطاريات صلبة ذات أداء قياسي، يمكنها أن توفر للسيارات الكهربائية مدى يصل إلى 600 ميل أو 950 كم بالشحنة الكاملة.
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ولم تكشف سامسونغ بشكل رسمي عن جميع مواصفات هذه البطاريات، لكن التسريبات تشير إلى أن البطارية يمكن شحنها بشكل كامل في غضون 9 دقائق فقط، وعمرها الافتراضي يصل إلى 20 سنة، أي أنها ستكون مناسبة للسيارت الكهربائية الخاصة والتجارية.
واختبرت سامسونغ نماذج أولية لبطارياتها الجديدة مع سيارات هيونداي وجنرال موتورز الكهربائية، ونظرا للمواصفات الخاصة لهذه البطاريات يتوقع أن تكون باهظة الثمن عند بداية إطلاقها عام 2027، لذا ستستخدم مع السيارات الكهربائية الرائدة.
وتعمل سامسونغ باستمرار على تطوير كل ما هو جديد في عالم الإلكترونيات، إذ تصنع معالجات وشرائح ذاكرة بمواصفات مميزة، ومن المحتمل أن تتم الاستفادة من هذه الإلكترونيات في المستقبل لتطوير صناعة السيارات الكهربائية أيضا. (روسيا اليوم)
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