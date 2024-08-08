29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لماذا تتزايد المخاوف عالمياً بشأن تيك توك والمطالبات بحظره؟
Lebanon 24
08-08-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" اكتساب شعبية كبيرة بعد إطلاقه في عام 2017، حيث تجاوز سريعًا "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات" و"يوتيوب" من حيث عمليات التنزيل في 2018، وتسببت شعبية تطبيق "تيك توك" القوية فى إثارة مخاوف الولايات المتحدة وعدة دول أخرى حول العالم، حيث يرى أعضاء الكونغرس الأميركي المؤيدين لحظر تطبيق "تيك توك" أن تطبيق الفيديوهات القصيرة يشكل خطرًا على الأمن القومى الأميركى.
Advertisement
نفت "تيك توك" وجود أى صحة للمخاوف الأميركية بشأن خصوصية البيانات الخاصة بالمستخدمين الأميركيين، وذكرت الشركة أن بيانات مستخدميها الأميركيين ليست محفوظة في الصين، وإنما يتم الاحتفاظ بها في سنغافورة والولايات المتحدة.
تدير شركة "أوراكل" الأميركية مركزًا للبنية التحتية لبيانات مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة، كما افتتحت الشركة مركز بيانات في أيرلندا للتعامل مع بيانات مواطنى الاتحاد الأوروبي، كما حذر الرئيس التنفيذي للشركة "شو زي تشيو" أنه في حال تحويل مشروع القانون إلى تشريع، فإن الأمر سيؤدي إلى خسائر مادية كبيرة للمبدعين والشركات الصغيرة، مشددًا على أن شركته ستمارس حقها القانوني لمنع الحظر، ويمنح مشروع القانون "تيك توك" حوالي 165 يوماً لتقديم طعن قانوني بعد توقيعه من قبل الرئيس "بايدن".
لم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة، حيث أقرت بعض الدول بالفعل قوانين لحظر استخدام تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، بدعوى وجود مخاوف مرتبطة بالخصوصية والأمن، وأقرت دول مثل أستراليا وإستونيا وفرنسا والمملكة المتحدة والنرويج وغيرها حظرًا على تواجد تطبيق الفيديوهات القصيرة على أجهزة العاملين في الكيانات الحكومية، كما أصدرت الهند قرارًا في عام 2020 بحظر تطبيق "تيك توك" بعد قيام بعض الأشخاص بتحديات خطيرة تسببت في وفاة بعض المستخدمين في البلاد.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان مُثير.. شقيقة هيفا وهبي تحتفل بعيدها والجمهور: "ما شاء الله" (صور)
Lebanon 24
بفستان مُثير.. شقيقة هيفا وهبي تحتفل بعيدها والجمهور: "ما شاء الله" (صور)
04:34 | 2024-08-08
08/08/2024 04:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بـ "الشورت".. نوال بري بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
أطلت بـ "الشورت".. نوال بري بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صورة)
02:41 | 2024-08-08
08/08/2024 02:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخفت رقمها.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها أمام سيارة فارهة (صورة)
Lebanon 24
أخفت رقمها.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها أمام سيارة فارهة (صورة)
03:42 | 2024-08-08
08/08/2024 03:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط إطلاق نار كثيف... فنان لبنانيّ يُعلن أنّ زوجته حامل: "خليهن يقوصوا"
Lebanon 24
وسط إطلاق نار كثيف... فنان لبنانيّ يُعلن أنّ زوجته حامل: "خليهن يقوصوا"
05:53 | 2024-08-08
08/08/2024 05:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن فؤاد شكر... أنشأ وحدة سريّة في "حزب الله" هذا عملها
Lebanon 24
معلومات جديدة عن فؤاد شكر... أنشأ وحدة سريّة في "حزب الله" هذا عملها
09:00 | 2024-08-08
08/08/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:00 | 2024-08-09
ميتا تغلق استوديو ألعاب الواقع الافتراضي Ready at Dawn
15:00 | 2024-08-08
إنستغرام يقدم طريقة جديدة لتتبع انتشار المحتوى
12:20 | 2024-08-08
أجهزة iPad Pro الأعلى مبيعاً بين أجهزة الآيباد هذا العام
12:00 | 2024-08-08
خطة ماسك لاستيطان المريخ.. ما قصة "الصاروخ الوحش"؟
10:29 | 2024-08-08
سلاح الجو الملكي البريطاني يبني محطة أقمار صناعية.. ما هدفها؟
07:57 | 2024-08-08
بسبب مخاوف تتعلق بالمحرك.. "BMW" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة بأميركا
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
09/08/2024 09:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
09/08/2024 09:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
09/08/2024 09:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24